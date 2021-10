Schoolpleinenrevolutie krijgt met hulp provincie ook voet aan de grond in Drenthe

De initiatiefnemers vragen 675.000 euro van Provinciale Staten (PS) om te beginnen met de eerste 25 schoolpleinen van 250 Drentse basisscholen. Een flink deel van PS staat positief tegenover de plannen, maar hoeveel geld ze beschikbaar stellen moet nog besloten worden. Gedeputeerde Henk Jumelet gaat met de plannenmakers in gesprek om de provinciale steun handen en voeten te geven.

Een moestuin op je eigen schoolplein of bosjes met vlinderstruiken, zodat je een les over de natuur kunt geven. Of een gymles in de buitenlucht en zelf actief bewegen na schooltijd? Zo zijn er nog wel honderd mogelijkheden waarop een groen schoolplein van toepassing kan zijn, denken de directeuren Mark Tuit (IVN), Mieke Zijl (Sport Drenthe) en Marieke Vegt (Kunst & Cultuur Drenthe). Samen kwamen ze Provinciale Staten vandaag warm maken voor hun plannen. Of zoals ze die zelf noemen: de Groene Schoolpleinen Revolutie in Drenthe.

Ook na schooltijd

En die revolutie is volgens Tuit hard nodig. Veel schoolpleinen zijn veel te versteend vinden de initiatiefnemers. "Klinkerkoorts", noemt de IVN-directeur ze. Bovendien bewegen kinderen steeds minder en zitten ze achter beeldschermen.

"En als er al mogelijkheid voor beweging is op een schoolplein, blijft het vaak beperkt tot voetballen of een paar speeltoestellen. Door de pleinen groener te maken, leren kinderen over bijvoorbeeld het klimaat, denk bijvoorbeeld aan hittestress. Plant bomen op het schoolplein en je hebt schaduw. En geef meteen een les over klimaat-adaptie."

Tuit: "Kinderen worden socialer, fitter, motorisch sterker en snappen meer van de natuur, want bewegen doen ze en kunnen ze op het schoolplein. Thuis verdwijnen ze vaak achter een iPad of gamebox. Daarom moeten de schoolpleinen ook na schooltijd beschikbaar zijn voor de kinderen en de omgeving. Kinderen moeten spelen om hun energie kwijt te raken, anders worden ze te dik en zijn ze te druk. Maar buitenspelen is ook belangrijk voor de emotionele en cognitieve ontwikkeling."

De plannenmakers van de School Plein Revolutie leggen Provinciale Staten uit waarom schoolpleinen op de schop moeten (Rechten: serge vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Zwaan-kleef-aan-effect

"We doen het op z'n Drents", gaat Tuit verder. "Eerst deze 25 scholen met de 675.000 euro die we daarvoor nodig hebben. Een deel van dat geld moet nog gevonden worden in de dorpen, bij sponsors, fondsen en gemeenten."

Door de investering hopen de initiatiefnemers dat er twee dingen gebeuren: een grote betrokkenheid van de omgeving van de scholen bij de projecten. Niet alleen door handen uit de mouwen te steken, maar ook met geld. En als bijvoorbeeld gemeenten of andere scholen zien dat een Schoolpleinenrevolutie succesvol is, hoopt Tuit dat het zwaan-kleef-aan-effect ontstaat om het bij andere scholen ook te doen.

Proefschoolpleinen

Als je alle 250 Drentse basisschoolpleinen met provinciaal geld zou willen verbouwen is wel 6,75 miljoen euro nodig, stellen de initiatiefnemers. Overigens gebeurt het in Gelderland al met veel provinciaal geld. Daar steken Provinciale en Gedeputeerde Staten ruim 5 miljoen in schoolpleinvernieuwing.

In Gelderland en Overijssel zijn in elke provincie al ruim honderd scholen volgens de eerder genoemde Schoolpleinrevolutie aangepakt. Drenthe, en ook de rest van het noorden, loopt achter bij het ombouwen van schoolpleinen. De initiatiefnemers willen dat 25 proefschoolpleinen verdeeld worden: twee per gemeente, als voorbeeld. Die scholen moeten de ambassadeurs worden om de Schoolpleinrevolutie uit te rollen over andere scholen.

In Nederland zijn veel initiatieven op het gebied van groene schoolpleinen of beweegpleinen bij scholen. Maar nog niet eerder is er een gezamenlijk initiatief gestart waar groen, bewegen en kunst en cultuur elkaar vinden.

Lees ook: