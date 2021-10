Van watertoren naar hotelsuite: 'Het is al een plaatje van buiten, dat moet het van binnen ook worden'

Vorig jaar nodigde de huidige eigenaar Drinkwaterbedrijf WMD samen met de gemeente Coevorden en stichting BOEI mensen uit om met realistische ideeën voor een nieuwe bestemming van de watertoren te komen. Binnen drie jaar moet de watertoren omgetoverd zijn tot het winnende idee: een luxe hotelsuite.

Goeie tip, beste idee

Hoe Thijssen de watertoren van Coevorden op het spoor kwam? Via een tip van zijn moeder. Die zag de bijzondere toren voorbijkomen in een aflevering van het televisieprogramma Verboden Toegang. Een grote wens van Thijssen was altijd om een watertoren om te toveren tot hotelsuite. Dankzij de tip diende hij het idee voor de nieuwe bestemming van de watertoren in, dat uiteindelijk als beste uit de bus kwam.

Thijssen is ondernemer en heeft een website met bijzondere accommodaties, waaronder een vliegtuig in Teuge, die helemaal is omgebouwd tot luxe suite voor twee personen. "Het idee voor de watertoren is eigenlijk hetzelfde qua vorm en grootte, maar deze toren staat natuurlijk rechtop."

'Het wordt centimeterwerk'

Hoewel de ondernemer dus al ervaring heeft met zo'n bijzonder project, blijft het voor hem spannend: "Het is een rijksmonument van meer dan honderd jaar oud. Het blijft een uitdaging om zoiets te verbouwen. Het is ook allemaal centimeterwerk. Het staat al wat jaren leeg, maar de toren is nog in perfecte conditie. Hij is heel goed onderhouden door de WMD. De laatste restauratie is nog van een paar jaar geleden."

Aan de buitenkant van de watertoren zal er niks gebeuren. Zoals-ie er nu bij staat, zal de toren er straks ook nog uitzien. "Maar binnen wordt-ie helemaal verbouwd. Het is nu een lege toren, met bovenin een groot, leeg watervat. Dat is ook de plek waar de suite uiteindelijk in moet komen. Daar zit de meeste ruimte, want op dat punt is de toren iets breder."

Het meest haalbare plan

Huidige eigenaar, Drinkwaterbedrijf WMD, vindt het vooral belangrijk dat de toren blijft bestaan: "Het is industrieel erfgoed en dat willen we zo houden. Je mag er van alles mee doen, maar het moet geen pretpark worden", vertelt woordvoerder Andries Ophof.

"Daarom zochten we een partij die er een mooi, duurzaam en uitvoerbaar plan voor had, dat ook nog eens economisch haalbaar moest zijn. Daarnaast is het belangrijk dat Coevorden er iets aan moet hebben. Het plan voor de hotelsuite kwam als beste uit de bus." Andere plannen waren bijvoorbeeld een kleine woning, een theehuisje of een kunstatelier.

Torenhoge ambities

Ben Thijssen doet enthousiast zijn voorlopige plannen uit de doeken: "Het is de bedoeling dat er een ontvangstteam met een gastheer of gastvrouw komt. Dat is belangrijk bij een luxe hotelsuite als deze", vindt Thijssen. "Als je dan door de voordeur naar binnen stapt, sta je in de keuken. Die zal vooral door de gastheer of gastvrouw gebruikt worden bij het klaarmaken van het ontbijt, maar als de gasten zelf willen koken, kan dat daar ook."

"Daar is ook de ingang van de glazen lift in de toren. De oude trap die er nu in zit, blijft erin. Dat moet ook als vluchtroute, maar gasten kunnen de lift gebruiken tot aan de vroegere lekvloer, op zestien meter hoogte", legt Thijssen uit. De lekvloer was de verdieping onder het waterbassin, die werd gebruikt om het condenswater op te vangen.

Thijssen: "Op die etage komt het welnessgedeelte, met een Finse sauna en een douche met infraroodlicht. In het midden maken we een wenteltrap die je door het lege waterbassin naar boven leidt. Daar is het woongedeelte, met een bank en een bubbelbad op de plek van de vroegere wateropslag. Ook heb je hier het uitzicht door de smalle ramen." Het bed bevindt zich net iets daarboven op een soort vide, waar je via een apart trappetje kunt komen. De gasten slapen dus op het hoogste punt, net onder de nok van de toren.

"Dat is een hele klus, maar voordat we daarmee zouden kunnen beginnen, moet ook de isolatie en de ventilatie op orde gebracht worden. Ik wil dat graag uitbesteden aan bedrijven uit de buurt. Ook omdat, mocht er later iets misgaan, dan kan dat hopelijk snel worden opgelost", zegt Thijssen.

Eerste overnachtingen in 2023

De gunningsprocedure is nu geweest. Dat houdt in dat alle partijen, waaronder de WMD en de gemeente Coevorden, hebben besloten dat hotelsuites.nl de watertoren overneemt. Binnenkort volgt een kennismaking met de buurtbewoners en de officiële overdracht. Daarna moeten er zaken geregeld worden als een vergunningsaanvraag en bijvoorbeeld het wijzigen van de bestemming van de watertoren.

Dat duurt allemaal op z'n minst een half jaar en daarna kan Thijssen beginnen met verbouwen. "We moeten natuurlijk afwachten hoe alles verloopt. Het is momenteel een overspannen markt, maar ik hoop de eerste gasten in 2023 te kunnen verwelkomen." De prijs van een nachtje slapen in de watertoren zal rond de vierhonderd euro komen te liggen.

Lees ook: