Overlast in binnenstad Assen is er nog steeds, maar camera's helpen

Het gaat om plekken zoals de Rolderstraat, Gouverneurstuin, Kerkstraat en winkelcentrum Citadel. Op een aantal van deze plekken heeft de gemeente maatregelen genomen. In de Gouverneurstuin hangen sinds 2019 bijvoorbeeld camera's om criminaliteit en overlast terug te dringen. Ook gaat de tuin 's avonds op slot en kom je er niet meer zomaar meer binnen.

Rolderstraat

De Rolderstraat heeft een roerig verleden met veel overlast, drugshandel en zelfs schietpartijen. Sinds vorig jaar hangen er camera's in de straat en er zijn verkeersdrempels geplaatst om ervoor te zorgen dat auto's de straat niet als racebaan gebruiken. In 2019 is in de straat een tijdelijk pop-up-politiebureau geopend voor drie maanden. Het politiebureau zorgde ervoor dat de politie in de buurt was en dat ondernemers en bewoners er eenvoudig binnen konden lopen.

De camera's in de Rolderstraat hangen er in principe nog tot 1 november. De gemeente heeft nog geen besluit genomen of de camera's blijven hangen. Dit komt onder andere omdat veel partijen lange tijd tegen camera's in de binnenstad waren. Het zou de stad een crimineel imago geven en privacy van mensen schenden. De gemeenteraad ging echter toch overstag voor tijdelijke camera-inzet. Het is dus nog afwachten of de camera's blijven.

Met camera's en drempels is geprobeerd de overlast tegen te gaan in de Rolderstraat (Rechten: RTV Drenthe / Romy Posthumus)

Uit een rondgang onder bewoners, ondernemers en bezoekers in de Rolderstraat blijkt dat er minder overlast wordt ervaren sinds er camera's hangen. Een ondernemer in de Rolderstraat, die liever anoniem blijft, zegt dat hij 90 procent minder overlast ervaart: "Vroeger als mensen ruzie hadden, dan spraken ze af in de Rolderstraat. Nu doen ze dat niet meer omdat er camera's hangen. Ze gaan dus naar andere plekken toe."

Aniel Gajadhar van Klein Paramaribo merkt ook zeker verbetering ten opzichte van jaren geleden: "Binnen een maand merkten wij al resultaat na het plaatsen van de camera's, de drempels en het tijdelijke politiebureau. Het bureau is nu weer weg, maar de overlast is minder geworden." Gajadhar is wel bang wat er gebeurt als de camera's mogelijk verdwijnen. "Nu zitten de dealers vooral achter het gemeentehuis, maar misschien komen ze terug als de camera's weggaan. Je weet het niet."

Amir Alsady van Bakkerij Alsady heeft de overlast in de Rolderstraat nooit heel extreem gevonden. Nu niet, maar een paar jaar geleden ook niet: "Het is een prachtige straat en er is niet meer overlast dan anders. Overlast heb je overal."

Werkgroep opgeheven

Er is een tijd een speciale werkgroep geweest die zich inzette voor een beter toekomstperspectief in de straat. Onder andere Gajadhar en Fenny Wijnholds waren daarbij betrokken. Wijnholds woont in de buurt van de Rolderstraat en ervoer het afgelopen jaar weinig overlast. "Ik kan niet goed zeggen of dat aan corona ligt of aan de genomen maatregelen."

Hoewel de camera's en verkeersdrempels op basis van ervaringen van omwonenden werken en overlast is teruggedrongen, neemt de gemeente volgens werkgroep Rolderstraat weinig actie om de Rolderstraat verder op te knappen. Gajadhar: "Er gebeurt niet wat ons wordt beloofd, terwijl het een leuke straat is met veel welwillende ondernemers die willen investeren in het opknappen van de straat, maar dat nu niet doen omdat ze niet weten wat de toekomst van de Rolderstraat is."

"Er wordt gezegd dat hier woningbouw komt, maar als je belt met de gemeente voor duidelijkheid zeggen ze: nee, jij mag daar blijven, maak je niet druk. Je weet gewoon niet waar je aan toe bent. Conclusie: de gemeente is niet transparant genoeg." De werkgroep Rolderstraat is hierdoor ook opgeheven.

Citadel

Vlak bij de Rolderstraat, rondom wooncomplex Citadel, ervaren ondernemers en bewoners ook overlast. Ze voelen zich een beetje een ondergeschoven kindje. Aan het Kroonwerk, de straat waar het Citadel aan gevestigd is, hangen geen camera's en er is weinig straatverlichting. Een aantal jaren geleden is er begonnen met een verlichtingsplan voor de donkere hoekjes. Met led-lampjes was het probleem opgelost, alleen deze werden te vaak vernield. Nu zijn er lantaarnpalen neergezet, maar die hebben speciale verlichting en zijn dus niet zo fel als een normale lantaarnpaal.

In de straat richting de Citadel hangen geen camera's en ook de verlichting is slecht (Rechten: RTV Drenthe / Esmée Söllner)

De laatste tijd worden er rondom het Citadel heel veel fietsen gestolen, laten ondernemers weten. De ondernemers zelf hebben wel camera's opgehangen, maar buiten op straat voelen ze zich niet prettig. Bijvoorbeeld wanneer ze de winkels moeten afsluiten of naar de parkeergarage lopen, vertelt een vrouwelijke ondernemer die liever anoniem blijft.

Ook een bewoner voelt zich niet altijd even prettig in de buurt: "De laatste tijd is er veel onrust in de parkeergarage. Jongeren hangen daar en laten rommel achter. Daar kan ik nog mee leven, maar soms worden er ook brandjes gesticht en dan ben ik bang dat mijn auto er ook een keertje aan gaat of dat er een ruit wordt ingetrapt."

Kerkstraat

Ook in de Kerkstraat is sprake van overlast. Een oudere bewoner van de straat noemt het 'doodzonde': "De Kerkstraat was vroeger de mooiste en duurste straat van Assen. Het is nu net de tweede Rolderstraat, en misschien wel erger."

Hij heeft veel geluidsoverlast, met name in de zomer. Ook hoort hij soortgelijke verhalen van andere mensen in de buurt: "Ik ken dames met dochters van 14 en 15 jaar. Die moeten dan naar de Beilerstraat, maar durven 's avonds niet door de Kerkstraat te fietsen of lopen. Ze zijn bang om lastig te worden gevallen, want dat hebben ze meerdere keren meegemaakt. Ik vind het niet normaal."

Camera's om mensen af te schrikken ziet hij wel zitten: "Dat zou heel fijn zijn, dan kan het alleen maar beter worden."

Boetes

In de Rolderstraat en Kerkstraat wordt ook overlast ervaren vanwege foutgeparkeerde bestelauto's en scooters. Er zitten veel bezorg- afhaalrestaurants in beide straten, alleen zijn er te weinig parkeerplekken. De auto's worden op stoepen geparkeerd en er zijn maar drie plekken om te laden en lossen. Chaos dus.

De oplossing volgens de gemeente? Handhavers gingen boetes uitdelen. Dat heeft geholpen, maar daar zijn ze ondertussen alweer mee gestopt. De gemeente wil de ondernemers tegemoetkomen met een abonnement van 25 euro per maand voor parkeren in de stad, maar dat is volgens de ondernemers niet dicht bij de restaurants. Een duidelijke oplossing is er dus nog niet.

Verplaatst de overlast?

Van overlast in het centrum van Assen is dus nog sprake. Camera's en handhavers lijken te helpen, maar dan moet het wel worden doorgezet, daar zijn veel ondernemers en bewoners het over eens. De overlast in de Rolderstraat is terggedrongen, maar het lijkt erop alsof dit verplaatst naar plekken in de buurt zonder camera's, zoals bij het Citadel en de Kerkstraat.

De gemeente Assen kan op dit moment nog niets zeggen over de overlast in de binnenstad.

