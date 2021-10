Ridderveld in Emmen in spanning: 'Toekomst staat op het spel'

Het is de dag van de waarheid voor het Ridderveld Comité. De gemeenteraad van Emmen hakt vanavond definitief de knoop door of het grasveld in de woonbuurt nabij het Emmer centrum een permanente speelplek mag blijven.

Sinds de sloop van de toenmalige school op die plek, inmiddels tien jaar geleden, wordt het veld gebruikt als plek om te spelen en ontspannen. De gemeente zocht in tussentijd naar een oplossing.

Actie

Geruime tijd bleef het stil en de buurt schoot meerdere plannen voor nieuwbouw af. Voor het laatst voorgestelde alternatief - Het Gastenhuis - lopen omwonenden ook niet warm. Toen de gemeente begin dit jaar de inwoners inlichtte over dit plan, was het tijd voor actie. Ze willen het speelveld behouden én vernieuwen. Daarnaast moet het ook toegankelijk worden voor ouderen die tegenover het veld in de Oostermarke wonen.

Dus volgde een inwonersinitiatief, dat in augustus werd ingediend. Vijfhonderd handtekeningen werden verzameld en tijdens de commissievergadering op 11 oktober bleek ook dat de oppositie achter het plan van het Ridderveld Comité staat. De coalitie (Wakker Emmen, CDA en PvdA) voelt meer voor Het Gastenhuis en op de ruimte die overblijft een speelveld. Wethouder Jisse Otter sprak van een compromis en zag die optie het liefste: beide partijen op het veld.

Wob-verzoek

"Het is voor ons geen compromis", zegt Nicolai Bakker, woordvoerder van het comité. "Dit is vanaf het begin af aan al het plan geweest, want Het Gastenhuis heeft de helft van het veld nodig. Maar het wordt midden op het veld gezet en als je een vierkant in een vierkant zet, dan blijft er niet zoveel over. Aan de achterkant blijft er een klein stukje over. Daarom voelt dat plan niet als compromis."

Het comité benadrukt niet tegen Het Gastenhuis te zijn, maar ziet die bestemming liever op een andere plek. "We zijn wel heel erg voor ons veld. Maar waarom moet het hier? Er zijn alternatieven en we vragen ons af of die goed bekeken zijn. Daarom hebben we ook een wob-verzoek ingediend."

Beslissing valt vanavond

"We willen ons standpunt graag benadrukken voor de buurt", vertelt Bakker, terwijl ze naar het veld kijkt. "Er komen kinderen en ouderen, maar ook ouders. Het is echt een ontmoetingsplek waarvan wij zeggen dat die heel belangrijk is. Er is verder niks in de buurt."

Vanavond valt de beslissing. "Ik denk wel dat de toekomst op het spel staat. De gemeenteraad moet ons plan goedkeuren of afwijzen", zegt Bakker. "Zelf heb ik het vermoeden dat het al beslist is. Maar we gaan het afwachten." De inwoners hebben al aangegeven nog een korte actie te houden buiten bij het gemeentehuis, voordat de gemeenteraad vanaf 19.30 uur over het grasveld gaat praten.

