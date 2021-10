Schaatser Remo Slotegraaf: 'World Cups komen nog te vroeg'

Remo Slotegraaf (19) uit Peize maakt komend weekend z'n officiƫle wedstrijddebuut in de kleuren van het Jumbo-Visma Development Team. Bij het NK afstanden in Thialf rijdt hij morgenavond de 5.000 meter en staat hij als eerste op de reservelijst voor de 1.500 meter.

"Ik heb er vooral heel veel zin in. Ik geniet ervan om me te mogen voorbereiden op een wedstrijd tussen de beste schaatsers van de wereld. De spanning komt vanzelf, maar die staat me niet in de weg. Ik ben de underdog, dus ik heb niks te verliezen. Hier doe je het allemaal voor om in een goed gevuld Thialf te mogen rijden", reageert de Drentse allrounder.

'Wennen in het begin'

Slotegraaf tekende in maart een contract voor twee seizoenen bij de de opleidingsploeg van Jumbo-Visma en komt over van TalentNED, de opleidingsploeg die is opgezet door plaatsgenoot Gerard Kemkers.

"Ik moest best even wennen in het begin. Vorig jaar trainde ik meer omvang en minder intensiteit, en nu is dat andersom. Nu train ik veel specifieker. In de loop van de week voel ik dat verschil wel. Dan heb ik daar meer moeite mee dan de ervaren mannen in onze ploeg", verklaart hij.

Trainen met Sven Kramer

De opleidingsploeg staat onder leiding van Sicco Janmaat. Met Jordy van Workum traint hij samen met zes allrounders van het 'grote' Jumbo-Visma, onder wie Sven Kramer. "Ik doe dan meestal net wat minder. Ik doe wel met alles mee, maar stop gewoon wat eerder. Het fietsniveau van de ervaren allrounders is echt hoog. Dan moet ik oppassen dat ik mezelf niet de vernieling in rij. Dus in de zomer heb ik ook weleens alleen gefietst", vertelt Slotegraaf.

"Ik moest ook echt m'n plek in de ploeg zien te vinden", gaat hij verder. "Het is een enorm grote ploeg met alleen maar hele goede schaatsers. Het is ook net wat serieuzer dan bij TalentNED, daar was het allemaal nog wat speelser. Met volwassen schaatsers ga je toch wat anders om. Maar sinds anderhalve maand ben ik echt goed op m'n plek en ga ik met sprongen vooruit."

'Nooit zoveel van huis'

Met z'n havo-diploma op zak richt Slotegraaf zich nu helemaal op het schaatsen. Hij heeft dicht bij Thialf inmiddels een eigen appartementje. Maar nooit eerder was hij zoveel van huis. Hij ging afgelopen zomer drie keer op trainingskamp naar Italië: eerst twee keer naar Collalbo en daarna nog naar Cecina. De voorbereiding werd afgesloten op het ijs in het Zuid-Duitse Inzell.

"In verhouding is Collalbo wat saaier. Cecina is aan de kust, dan krijg je een beetje een vakantiegevoel. En Inzell vind ik altijd geweldig. Dat straalt altijd heel veel rust uit. Ik heb daar een vijf kilometer-afstand gereden, al ging dat niet zo hard. Ik was niet helemaal fit en het ijs was slecht. Maar op de 1.500 meter reed ik 1.48.8 en dat geeft me wel vertrouwen voor komend weekend."

Persoonlijk record

Wanneer hij tevreden is na dit openingsweekend? "Als ik op de vijf kilometer een goede rit rijd en me aan m'n taken hou. Dan zien we wel wat voor tijd daarbij hoort. Maar ik hoop zeker een persoonlijk record te rijden. Dat staat op 6.27.98. Het is dit seizoen de bedoeling dat ik me op alle vlakken ga verbeteren, al horen daar niet direct prestaties bij. Dat vond ik in het begin best lastig omdat ik vooral van mezelf hele hoge verwachtingen heb. Ik ga me nu eerst focussen op de 5.000 meter en dan zie ik zaterdag wel of ik de 1.500 meter mag rijden."

World Cup-ticket?

Komend weekend wordt bij het NK afstanden gestreden om startbewijzen voor wereldbekerwedstrijden. En dat is in een Olympisch seizoen extra lastig. "Iedereen rijdt nu hard. Ik denk dat het voor de World Cups nog iets te vroeg is", besluit Slotegraaf.

Lees ook: