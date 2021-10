Camera's verdwijnen uit Rolderstraat in Assen

De camera's in de Rolderstraat en de Menning verdwijnen. Volgens de gemeente Assen hebben de camera's hun doel bereikt en is de overlast in de straat voor een groot deel verdwenen. Op 1 november worden ze weggehaald.

De Rolderstraat heeft een roerig verleden met veel overlast, drugshandel en schietpartijen. In 2019 kwamen er twee camera's te hangen in de straat, die ervoor moest zorgen dat de overlast afnam. Dit is volgens de gemeente Assen gelukt en dus kunnen de camera's volgens de gemeente verdwijnen.

Meer handhaving

Assen laat weten dat op basis van overlast- en criminaliteitscijfers er geen aanleiding is om de camerabewaking voort te zetten. Dat is besloten door de burgemeester na overleg met het Openbaar Ministerie en de politie. Door meer te handhaven wil de gemeente er voor zorgen dat de overlast laag blijft.

Ook laat de gemeente weten gesprekken met ondernemers en bewoners van de Roldestraat te hebben gevoerd. Zij gaven zich aan veiliger te voelen. Verder gaat de gemeente kamerverhuurcontroles in de straat houden.

Gouverneurstuin

Deze winter gaat de Gouverneurstuin eerder op slot. In het stadspark vindt veel overlast plaats, vooral in de avonduren. Vanaf 31 oktober gaan de hekken van de tuin 's middags om vijf uur dicht. In de zomermaanden is de Gouverneurstuin tot 's avonds acht uur open.

De gemeente Assen heeft een veiligheidsreggiseur

Assen introduceerde de functie van stadsmarinier in juli 2019. Een soort superambtenaar die zich vooral zou richten op overlast in de stad. Gedoe met hangjongeren in de Gouverneurstuin? Dan moest de stadsmarinier zorgen dat de gemeente, politie en zorgpartijen met elkaar om tafel gingen om die problemen op te lossen.

Lees ook: