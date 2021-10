Het Glazen Huis in Emmen brengt wensen inwoners in vervulling

Een buurman die je een hart onder de riem wilt steken? Je moeder op een leuke manier in het zonnetje zetten? Het Glazen Huis in Emmen laat dit jaar bijzondere wensen uitkomen voor iedereen die het gebruiken kan of heeft verdiend.

Onder de noemer Hart Voor Elkaar willen de initiatiefnemers, streekomroep ZO!34 en het Drenthe College, de opbrengst van hun jaarlijkse goede doelenactie laten landen in de eigen regio.

Het Glazen Huis wordt voor de negende maal gehouden. Traditiegetrouw verrijst die op de plek tussen de Hema en Villa Lindenhof in het Emmer centrum. Wesly Struik, een van de drijvende krachten achter het evenement, zegt tegen ZO!34 dat hij blij is dat het spektakel kan doorgaan.

'Voelt als cadeau'

Vorig jaar lukte niet vanwege corona en werd er gekozen voor een meer bescheiden programma vanuit de studio in het Hospershuis. Dit jaar kan de organisatie weer op volle oorlogssterkte aan de slag. "Ik ben er enorm blij mee. Na anderhalf jaar weer een Glazen Huis: het voelt als een cadeau."

Van 16 tot en met 19 december worden er plaatjes gedraaid voor het goede doel. In de afgelopen jaren werden regionale projecten van het Nationaal Ouderenfonds en stichting Het Vergeten Kind ondersteund, daarvoor werd geld ingezameld voor het Rode Kruis.

Hoe meer geld, hoe meer wensen

Dit jaar belandt de opbrengst van Het Glazen Huis in Zuidoost-Drenthe zelf. Luisteraars kunnen wensen inzenden voor mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Of juist als bedankje voor geboden hulp.

"Hoe meer geld er binnenkomt, des te meer meer wensen we in vervulling kunnen laten gaan." Het moet wel enigszins binnen het redelijke blijven, aldus Struik. "Een geheel verzorgde reis naar Amerika voor je moeder zit er niet in." Tussen 1 november en 1 december kunnen mensen bij ZO!34 hun wens aanleveren.

Kan niet dichterbij

Struik verwacht dat de respons aanzienlijk zal zijn. In het verleden kreeg de omroep wel eens kritiek omdat het goede doel niet regionaal of lokaal genoeg zou zijn. Met Hart Voor Elkaar kan het niet dichterbij, lacht Struik. "Ik denk dat deze opzet inwoners om die reden meer zal aanspreken. Want iedereen ziet straks hoe de opbrengst landt in hun eigen omgeving."