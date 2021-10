Skaters vinden baan in Meppel een ramp

"Als je valt, en dat gebeurt nou eenmaal regelmatig, heb je meteen grote schaafplekken op je arm", zegt Teun Boldingh. Hij is bijna elke dag op de baan te vinden. "Het park is echt uit elkaar aan het vallen en daarom bijna te gevaarlijk om nog te gebruiken."

Olympische standaard

Een projectgroep van een aantal doorgewinterde skaters wil daar nu verandering in brengen. Het is hoog tijd, vinden zij, omdat de skatescene in de stad groeit als kool. "Skaten is onlangs een olympische sport geworden", vertelt Binie Olinga. Zelf beoefent hij de sport al twintig jaar. "Veel jongeren beginnen met skaten en oudere skaters beginnen weer opnieuw", zegt hij. "Ik vind het belangrijk dat er een goede plek is in de stad om bij elkaar te komen en te sporten."

Maar wat is het plan? "Sowieso veel meer objecten plaatsen en meer uitdaging bieden. We willen dat de baan aan olympische standaarden voldoet om de skaters naar een hoger niveau te tillen. Daarvoor hebben we niet zozeer meer ruimte nodig, maar we zullen de ruimte beter gaan gebruiken", legt Binie Olinga uit.

Rotzooi trappen

De projectgroep is bij elkaar gebracht door jongerenwerker Myrthe Lugtmeier. Zij zag in het verleden dat de baan ook wel eens groepen jongeren aantrok die overlast veroorzaakten. "Die zijn nu ondergebracht op een andere plek", vertelt ze. "Ik ben er voor alle jongeren, maar als ze rotzooi trappen is dat niet de bedoeling."

"Er is zoveel mogelijk in Meppel. Ik vind het belangrijk dat de jongeren in Meppel de mogelijkheid krijgen om hun talent te ontwikkelen. In plaats van alleen maar te kijken naar de overlast en de problemen."

Niet uit het veld slaan

De nieuwe skatebaan kost zo'n 200.000 euro, met fondsen en wat gemeentegeld hoopt de projectgroep het bedrag bij elkaar te sprokkelen. "Via het Waarborgfonds hebben we al een bedrag binnen. We hopen er op dat de gemeente dus ook een bedrag wil inleggen", legt Binie uit. "Maar we laten ons niet zomaar uit het veld slaan, we gaan door totdat het park er staat", zegt hij resoluut.

Het plan wordt vanavond in de gemeenteraad besproken.