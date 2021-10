Man haalt rekening overleden tante leeg 'om criminelen te betalen'

Voor het verduisteren van 155.000 euro als executeur testamentair is tegen een 54-jarige man uit Schoonebeek een celstraf van een jaar geëist. Vanaf juni 2010 de regelde de man de nalatenschap van zijn overleden tante. Zeven jaar later hadden de erfgenamen nog steeds niets ontvangen en waren de bankrekeningen leeg.

Het geld was opgegaan aan een buitenlandse criminele bende, vertelde de man tegen de rechter. Hij werd afgeperst vanaf het moment dat hij werd aangewezen als executeur. Telkens vond hij een telefoon met een briefje achter de ruitenwissers van zijn auto. Op dat briefjes stond een code waarmee een bericht in de telefoon kon openen. Daarin stond wanneer, waar en hoe hij een bepaald bedrag en de telefoon moest afleveren. Het geld haalde hij van de rekeningen van zijn overleden tante.

Stijgende verbazing

In de zittingzaal zaten zijn familieleden die hoorbaar met stijgende verbazing het verhaal aanhoorde. Toen het geld op was, stopte ook de afpersing, vertelde de man. De verdachte kon de afpersing niet aantonen. Hij durfde het niet aan om een foto te maken van de telefoon die hij telkens kreeg. Hij was bang voor wraakacties. Zijn dochter werd een keer aangereden en de man was ervan overtuigd dat dit het werk van de criminele bende was.

Vertrouwen beschaamd

"U hebt deze afpersing niet eens aannemelijk gemaakt, sterker nog: u liegt aantoonbaar", zei de officier van justitie. De 54-jarige man heeft het vertrouwen, die zijn familie in hem had, ernstig beschaamd, zei de aanklaagster. De man heeft lang op zijn rechtszaak moeten wachten, omdat het onderzoek intensief en omvangrijk was. Zijn strafzaak werd in maart 2020 uitgesteld, vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Te fors

Dat neemt niet weg dat de man tot op de dag van vandaag niets heeft terugbetaald en geen regeling heeft getroffen, zei de officier van justitie. Zij eiste dat de man het gestolen bedrag terugbetaalt. De advocaat van de Schoonebeker vond de strafeis veel te hoog. "Hij heeft door de afpersing jarenlang in grote angst geleefd", zei de raadsman. Hij vroeg de rechtbank ook rekening te houden met het blanco strafblad van de man.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.