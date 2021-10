Inwoners Oranje roeren zich, nieuwe ondernemer baalt

"Het is vooral de donderslag bij heldere hemel," vertelt Marco Gerritsen die als woordvoerder namens het dorp optreedt. "De huidige mensen worden weggedrukt. Een nieuwe aspirant-koper die alle voorrang krijgt van Van der Most. Maar wie is de nieuwe koper? Wat willen ze? Het geeft onrust. We horen plannen in de pers waarvan wij zeggen: dat willen we in elk geval niet."

Woonwijk

Vastgoedhandelaar Amresh Bajnath wil van het pipodorp een woonwijk maken. Daarvoor heeft hij een architect benaderd die de mogelijkheden onderzoekt. "Maar dat duurt vaak erg lang, omdat ook het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Daarom zou ik in de tussentijd asielzoekers willen onderbrengen."

Zowel een asielzoekerscentrum als permanente bewoning zet de buurt op scherp. De vrees met bewoning is dat het terrein een soort 'Fort Oranje' wordt.

Wat betreft de plannen voor de opvang van asielzoekers is het dorp duidelijk. "Dan kent Bajnath de geschiedenis niet die zich hier heeft afgespeeld en schopt hij tegen alle zere benen die er maar kunnen zijn. Niemand wil dat de geschiedenis zich op dezelfde wijze herhaalt. Dat wil helemaal niet zeggen dat je perse tegen vluchtelingen bent, maar de manier waarop het georganiseerd werd en het gekrakeel dat eromheen was. Het heeft heel veel negativiteit veroorzaakt en op negativiteit zit niemand te wachten", legt Gerritsen uit.

Echt weerstand?

Bajnath zegt zich wel ingelezen te hebben. "Ik ken de bewoners niet. Ik ben zelf nog maar 1x in Oranje geweest voor een bezichtiging. Ik heb wel gezocht naar wat er speelde in het nieuws," vertelt hij. "Wat mij triggerde was de documentaire over Oranje waarin eerst veel weerstand was voor de komst van een azc, maar waar het later ook harmonieus verliep. Als ik kijk naar al die tekorten in de azc's dan denk ik: inwoners van Oranje jullie hebben het al eens eerder gedaan. Is er dan wel echt weerstand? En waar wordt die dan door veroorzaakt?"

Inwoners hadden graag direct met gemeenteraadsleden gesproken, bij de gemeenteraad die er vanavond is. Maar die ruimte hebben ze niet gekregen. "Het past niet bij de vergadering van vanavond. Waar wij op hopen is dat het vanwege de actualiteit toch bij het vragenuurtje wordt behandeld", zegt Gerritsen. "Wij hopen dat de gemeente signalen kan afgeven. Dat hebben ze wat ons betreft nog niet genoeg gedaan. Daar kan wel een tandje bij."

Contact met gemeente en inwoners

Het contact met de gemeente is volgens Bajnath tot nu toe gebleven bij een mail en contact met het dorp is er nog niet geweest. Hij is tot nu toe een keer afgereisd naar Oranje voor een bezichtiging en baalt ervan dat er ondertussen al zoveel over zijn komst gesproken en geschreven wordt. "Het is erg lastig. Ik heb nog niet de tijd gehad om écht plannen te maken. Ik wil rustig in contact treden met de gemeente. Hetzelfde geldt voor de inwoners. De manier waarop dit gebeurt is erg ongebruikelijk."

Het voormalige attractiepark aan de voorkant van het complex koopt Bajnath overigens niet. "Ik las dat de eerdere eigenaren hun droom in duigen zagen vallen, maar de voorkant is niet verkocht. Een attractiepark kan er nog steeds komen als zij daar op een andere manier financiering voor vinden."

Het dorp ziet liever dat Bajnath helemaal af ziet van de koop. "Wij waren erg blij met de plannen van de familie Logtenberg en De Graaf. Die mensen zijn in de communicatie helder en transparant. Wij staan achter het plan van recreatieve bewoning."

