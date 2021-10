Taakstraffen tot 100 uur voor vernielingen boerenprotest Groningen

De vijf boeren die voor hun gedrag tijdens de boerenprotesten bij het provinciehuis en op de vismarkt in Groningen werden vervolgd, zijn tot taakstraffen tot honderd uur veroordeeld, wegens opruiing en geweldpleging. Eén van de protestboeren was de 32-jarige akkerbouwer en paardenpensionhouder Arjen S. uit Tynaarlo. Hij kreeg 100 uur taakstraf en een maand voorwaardelijk cel opgelegd.

De boerenprotesten vonden plaats op 14 oktober 2019. Bij deze grillig verlopen protesten werd onder meer de deur van het Groninger provinciehuis eruit geramd, werden hekken omver gereden en raakte een politiepaard gewond.

S. woonde de boerenprotesten bij om aandacht te vragen voor de moeilijkheden waar boeren tegen aanlopen. De boeren waren boos, omdat er niet alleen door de overheid maar ook door de provincies nieuwe stikstofmaatregelen waren aangekondigd. Ook in Drenthe protesteerden die dag zo'n duizend boeren bij het provinciehuis. Dat verliep, in tegenstelling tot het protest in Groningen, zonder incidenten.

Chaos

Drie weken geleden zei S. op zitting niet naar Groningen te zijn afgereisd om chaos te veroorzaken of om geweld te plegen. Maar het liep die dag volledig uit de hand. S. ging in de loop van de ochtend met een taxi naar Groningen. Hij nam een megafoon mee.

Tijdens het protest stapte hij als bijrijder bij een onbekend gebleven jonge boer op de trekker. De jonge boer reed vervolgens dwars door hekken heen op de Vismarkt. Daarbij ontstond een gevaarlijke situatie voor fietsers. Filmpjes daarvan werden massaal op internet gedeeld.

De boer die de deur van het provinciehuis ramde kreeg zestig uur werkstraf opgelegd. Bovendien kreeg hij een rekening van 3000 euro gepresenteerd voor de vernielde deur.

Gescheurde hoef

Wegens ophitsing en 'vernieling van een politiepaard' kreeg een boer uit Noordhorn de laagste straf opgelegd: een taakstraf van 30 uur. De rechtbank vindt bewezen dat hij opzettelijk richting het politiepaard reed. Dat gebeurde op de Grote Markt. Het dier hield aan de aanrijding een gescheurde hoef over.

Fietser geraakt

De boeren trokken in heel het land naar grote steden om hun onvrede te uiten vanwege het stikstofbeleid. De boeren wilden op het Martinikerkhof in Groningen spreken met een gedeputeerde die in het provinciehuis was. Maar de deur ging niet open. Dat duurde de boeren te lang. Ze ramden met een trekker de deur van het provinciehuis. Bij het omver rijden van een bouwhek op de Vismarkt werd een fietser geraakt.

Gijzeling

Later die dag, na de protesten, bezocht de politie een 30-jarige boer die met een tractor het paard had aangereden. Maar diens stiefvader was niet van plan om de agenten te laten gaan. Wegens 'gijzeling' voor enige tijd, kreeg hij dezelfde straf opgelegd als S. uit Tynaarlo. Bovendien moet hij 300 euro smartengeld aan één van de agenten betalen. Tegen hem was 150 uur taakstraf geëist.

Tegen de vier andere boeren, waaronder S., was 100 uur taakstraf geëist. De raadsman van S. vroeg drie weken geleden vrijspraak voor zijn cliënt, voor het vernielen van de hekken. Maar daar ging de rechtbank niet in mee.

Volgens de rechtbank was S. niet de bestuurder van de tractor, maar nam hij wél de taak op zich om meer tractoren naar het provinciehuis te krijgen. Ook wist S. dat de route naar het provinciehuis was afgezet met hekken, maar toch koos hij bewust geen andere route.

De rechtbank in Groningen neemt het de mannen kwalijk dat ze op 14 oktober 2019 veel te ver over de schreef zijn gegaan. ,,Dit had niets met vrijheid van meningsuiting te maken."

