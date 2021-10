'Langst dienende penningmeester in Hoogeveen krijgt lintje'

Jaap Scheijbeler uit Hoogeveen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Naussau. De 74-jarige Scheijbeler krijgt de onderscheiding voor zijn werkzaamheden in Hoogeveen.

"Volgens mij is het een record in de vrijwilligerswereld", vertelt burgemeester Karel Loohuis tijdens de huldiging. "De laatste 35 jaar bent u penningmeester bij de Stichting Buurt- en speeltuinvereniging De Baanderhoek in Hoogeveen. Ik heb nog nooit een penningmeester ontmoet die al zo lang vrijwilliger is bij een stichting. Dat betekent dat ze vertrouwen in u hebben."

Voorbeeld voor anderen

De Hoogevener werd verrast bij de speeltuin langs de Marnixstraat door familie en vrienden. Burgemeester Karel Loohuis was aanwezig om een toespraak te houden. "Petje af", begon Loohuis. "Iedereen in de wijk spreekt met lof over u. Er is altijd wat te doen in de buurt en u zorg voor de verbinding tussen jong en oud."

"Een voorbeeld voor anderen", vervolgt de burgemeester. "U zit niet snel bij de pakken neer en ziet altijd mogelijkheden. Daarom willen niet alleen ik en de Hoogeveense samenleving u bedanken, maar ook zijne majesteit." De vrouw van Scheijbeler mocht vervolgens het lintje opspelden.

Conservenfabriek

Jaap Scheijbeler is vanaf 1982 actief bij de buurt- en speeltuinvereniging. Sinds 1996 zet hij zich in voor de Contact Organisatie Gepensioneerden Unilever (COGU) waar hij regiocoördinator is. Scheijbeler is zelf oud-medewerker geweest van de conservenfabriek Lucas Aardenburg. Als regiocoördinator brengt hij gepensioneerden die ook bij het bedrijf hebben gewerkt met elkaar in contact.

Van 1978 tot en met 1988 was hij vrijwilliger en bestuurslid bij Voetbalvereniging Hoogeveen. Daar was hij actief in de supportersvereniging en de reclamecommissie.

