Natuurlijk gedrag bever leidt tot gevaarlijke situatie

"Voor een bever is het natuurlijk gedrag dat hij de beste plek uitzoekt voor zijn hol", aldus Cindy de Jonge, coördinator van de beverwerkgroep. "De onhandige plek kwam aan het licht toen ik samen met een collega van de Zoogdiervereniging toch even het waadpak heb aangetrokken om te kijken wat die bever daar aan het uitvreten was."

Wankel

"Bij water in dijken kan het water ervoor zorgen dat zo'n dijk instabiel wordt. In dit geval zorgt de trilling van de treinen ervoor, op het moment dat er een hol zit, dat er vrij snel een instabiele situatie ontstaat. En dat is hoog risico", aldus De Jonge. Op dat moment treedt het Drentse beverplan in werking om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan door bevers. Er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het gebied niet langer interessant is voor de bever.

Sporen

De bever snoept van twee walletjes. "Hij heeft een dam geplaatst waardoor het waterpeil zo is gestegen dat deze buis van vijftig meter nat is komen te staan, waardoor de bever heel snel zwemmend van de ene naar de andere kant van het spoor kan komen," vertelt De Jonge. Hij heeft niet alleen z'n plek om te eten en te wonen aan deze kant, ook aan de andere kant van het spoor haalt hij eten en heeft hij rustplekken."

