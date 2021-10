Inspectie zet woonlocatie De Trans in Emmen onder verscherpt toezicht

De inspectie bezocht de locatie in augustus en heeft daar verschillende risico's en tekortkomingen geconstateerd in het bieden van goede zorg. Het verscherpt toezicht geldt voor zes maanden. Aankomende maandag publiceert de inspectie het gehele rapport.

1300 cliënten

In totaal zijn er bij gehandicaptenzorginstelling De Trans 1300 cliënten ondergebracht. Er werken ongeveer duizend mensen. Het hoofdkantoor staat in Rolde en de zorginstelling heeft locaties in onder meer Emmen, Nooitgedacht en Veendam.

Het is al langere tijd onrustig rondom De Trans. Vakbonden CNV en FNV trokken begin deze maand aan de bel omdat ze stellen dat de veiligheid van het personeel en cliënten in gevaar is. De bonden willen dat zorgorganisatie Espria, waar De Trans onder valt, direct maatregelen neemt. In april demonstreerde het personeel op de locatie in Nooitgedacht.

Stappen in gang gezet

Volgens De Trans zijn de eerste stappen om het werk beter te organiseren op de Emmer locatie, in gang gezet met het team. "We stellen alles in het werk om de zorg voor onze cliënten en het welzijn van onze collega's aantoonbaar te verbeteren", aldus de organisatie in een korte verklaring.

