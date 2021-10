Corona in Drenthe: 161 positieve tests, sterfgeval in Emmen

Het zijn 8 positieve gevallen meer dan een dag eerder en 49 meer dan het gemiddelde over de voorgaande 7 dagen. De gemeente Emmen springt wederom boven de andere gemeenten uit. Daar zijn het afgelopen etmaal 46 positieve tests afgenomen. Daarna volgen Assen (22)en Coevorden (17).

In Emmen viel een sterfgeval te betreuren. In De Wolden is een ziekenhuisopname gemeld.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 28-10-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1724 (+5) 8 21 Assen 4761 (+22) 73 15 Borger-Odoorn 1937 (+7) 33 15 Coevorden 3607 (+17) 61 32 Emmen 10926 (+46) 191 82 (+1) Hoogeveen 5726 (+15) 85 42 Meppel 2862 (+14) 35 29 Midden-Drenthe 2437 (+8) 39 30 Noordenveld 2167 (+4) 35 26 Tynaarlo 2073 (+6) 26 25 Westerveld 1198 (+2) 19 21 De Wolden 2365 (+15) 37 (+1) 26 Onbekend 72 0 0

Landelijk 7717 positieve tests

Ook landelijk blijft het aantal positieve coronatests oplopen. Het afgelopen etmaal zijn 7717 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 19 juli. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 43.910 positieve tests. Dat is 56 procent meer dan in de week ervoor.

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week 6272 positieve tests per dag gemeld. Voor het eerst sinds 25 juli, ruim drie maanden geleden, komt dat gemiddelde boven de 6000 uit. Het gemiddelde stijgt voor de 28e dag op rij.

De afgelopen dag kreeg het RIVM 15 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat is vrijwel gelijk aan dinsdag en woensdag. Voor het eerst sinds eind mei zijn er drie dagen achter elkaar meer dan tien doden gemeld.

Sterftecijfer in week tijd verdubbeld

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 93 sterfgevallen, gemiddeld ruim dertien per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 25 mei. In de zeven dagen tot aan vorige week donderdag kreeg het RIVM 47 meldingen, dus het sterftecijfer is in een week tijd vrijwel verdubbeld.

Eind februari vorig jaar testte voor het eerst iemand in Nederland positief op het coronavirus. Inmiddels zijn meer dan 2,1 miljoen positieve tests geregistreerd. Van 18.371 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.