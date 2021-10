Discussie over noodzaak provinciale subsidie voor bouw fabriek M&G in Assen Zuid

Er komt 1,25 miljoen provinciale subsidie voor de bouw van een nieuwe fabriek van de M&G Group op industrieterrein Assen Zuid. Wel had een deel van de linkse oppositie in Provinciale Staten daarover vragen en de nodige twijfels. Want waarom heeft zo'n kapitaalkrachtig bedrijf deze subsidie nodig, wilden zij weten.

De M&G (Muelink & Grol) Group bouwt op het nieuwe bedrijventerrein bij Assen-Zuid een nieuwe fabriek voor rookgasafvoer- en ventilatiesystemen. Het concern werkt in Noord-Nederland vanuit meerdere locaties, waaronder de vestiging Burgerhout aan de Dr. A.F. Philipsweg in Assen. Verder zit in Groningen de vestiging Muelink & Grol. Alles komt straks in Assen-Zuid samen als de M&G Group. De nieuwbouwlocatie kost minimaal 30 miljoen euro.

'Kunnen ze dit niet zelf?'

SP'er Ronald van der Meijden stelde de provinciale subsidie het meest ter discusie: "Waarom heeft het bedrijf dit nodig? Kunnen ze de investering zelf niet doen? In verhouding is die 1,25 miljoen subsidie een klein bedrag tot de hele investering", meende hij.

Van der Meijden vindt dat het werkgelegenheidsargument als chantagemiddel is gebruikt. Hij wil niet dat dit soort grote bedrijven deze subsidies krijgen. Eerder kregen Fresenius in Emmer-Compascuum (voor de ombouw van het bedrijf) en Shell (voor de bouw van een waterstoffabriek) subsidies uit de provinciale ruif. De SP is daar fel tegen.

Werkgelegenheidschantage?

Van der Meijden vindt Siska Peeks van de Partij voor de Dieren aan zijn zijde als het om de vermeende werkgelegenheidschantage. "Was M&G nou echt naar Polen gegaan als die subsidie er niet was gekomen?", vraagt ze zich af. Peeks gelooft dat niet en vraagt gedeputeerde Henk Brink om in de subsidieregels op te nemen dat het bedrijf minder flexwerkers en meer vaste mensen in dienst neemt. Volgens haar is een derde van de huidige 450 werknemers een tijdelijke kracht.

VVD'er Annigje Udinga schoot gedeputeerde Brink (VVD) te hulp. Dat het bedrijf naar het buitenland zou zijn gegaan zonder deze subsidie is wel heel driest. maar het zal in ieder geval geholpen hebben dat ze voor Drenthe kiezen. Brink: "Dit bedrag is niet cruciaal waarom zo'n bedrijf wel of niet weggaat. Ik weet wel dat de lonen in Polen een stuk lager liggen, dus als je voor deze kwetsbare groep werknemers iets wilt doen is dit wel te rechtvaardigen."

En vooral die kwetsbare groep werknemers doet het goed bij een flink deel van PS. PvdA-fractievoorzitter Hendrikus Loof: "Ze hebben onder meer werknemers van De Trans in dienst", stelt hij. Brink bevestigt dat. M&G werkt al jaren met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

'Een koopje'

Nog meer bijval voor Brink kwam van JA21-fractievoorzitter Thomas Blinde: "1,25 miljoen en daarmee heb je 350 mensen vast in dienst en 100 flexmedewerkers aan het werk. Dat is een koopje", vindt hij. Brink doet er nog een schepje bovenop en noemt 1,25 miljoen euro subsidie zelfs een habbekrats. "Het bedrijf gaat ook samenwerken met scholen en neemt ook een aantal MBK-bedrijven op sleeptouw."

M&G RTV Drenthe wilde graag van M&G zelf horen of het bedrijf zonder de subsidie naar het buitenland was gegaan en hoeveel indirecte werkgelegenheid de komst van M&G in Assen MKB-bedrijven oplevert, maar het bedrijf is vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie. Eerder zei directeur Eric Pans bij RTV Drenthe dat er is gekeken naar goedkopere alternatieven, zoals Oost-Europa, maar voor Assen is gekozen omdat M&G een bijdrage wil leveren aan de maatschappij. Dit doet het bedrijf onder andere door mensen in dienst te nemen die verder van de arbeidsmarkt staan.

