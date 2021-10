Miedema en Spitse met Oranje op EK tegen Zweden, Zwitserland en Rusland

Vivianne Miedema uit Hoogeveen en Sherida Spitse uit Emmen spelen volgend jaar met de Oranjevrouwen op het EK in Engeland tegen Zweden, Zwitserland en Rusland. Dat heeft de loting in Manchester voor in de groepsfase bepaald.

Zweden is de huidige nummer 2 op de wereldranglijst. De Scandinavische equipe behaalde afgelopen zomer olympisch zilver in Japan. Zwitserland staat op de twintigste plaats op de FIFA-ranking en Rusland op de 24e plek. Nederland is de nummer 4 van de wereld.

Sheffield en Wigan

Oranje is ingedeeld in poule C. De wedstrijden in deze groep worden in het voorgestelde schema in Sheffield (capaciteit: 30.000 toeschouwers) en Wigan (8000 toeschouwers) gespeeld, op 9 juli, 13 juli en 17 juli.

Het EK wordt gehouden van 6 tot en met 31 juli en omvat in totaal 31 wedstrijden door heel Engeland. Oranje is titelverdediger.

Groepshoofd

Nederland was voor de EK-loting als één van de vier groepshoofden in pot 1 ingedeeld, samen met Engeland, Duitsland en Frankrijk. Aan het EK doen zestien landen mee. De eerste twee landen van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales.

Het EK voor vrouwen zou eigenlijk dit jaar al worden gehouden, maar werd uitgesteld naar 2022 omdat afgelopen zomer het vanwege de coronapandemie verschoven EK voor mannen werd gespeeld. Old Trafford in Manchester huisvest op woensdag 6 juli de openingswedstrijd tussen de voetbalsters van Engeland en Oostenrijk, de finale is op zondag 31 juli op Wembley in Londen.

Wiegman

Nederland veroverde in 2017 onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman de Europese titel in eigen land. Na de Olympische Spelen afgelopen zomer in Tokio, waar Oranje strandde in de kwartfinales, ging Wiegman aan de slag als bondscoach van de Engelse vrouwenploeg. De Brit Mark Parsons is bij Oranje haar opvolger.

Wiegman verscheen voor de loting in Manchester met de bokaal op het podium. "Het winnen van de Europese titel in eigen land was een geweldige ervaring, een onvergetelijke herinnering", sprak Wiegman stralend. Ze wil komend jaar met thuisland Engeland op herhaling.