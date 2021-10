Aa en Hunze kraakt waardedalingsregeling Instituut Mijnbouwschade

Inwoners van bepaalde postcodegebieden in het Drents-Groningse aardbevingsgebied kunnen een financiële compensatie krijgen voor de waardevermindering van hun woning. Dat in Drenthe enkel Spijkerboor daar aanspraak op kan maken, leidt in buurdorpen tot onbegrip.

Wel schade, geen compensatie

Andre Hagendijk uit Annerveenschekanaal heeft scheuren in de muren van zijn woning. Voor een deel van die scheuren krijgt hij een schadevergoeding, omdat niet kan worden uitgesloten dat de schade veroorzaakt is door de gaswinning in het gebied. Desondanks kan hij geen aanspraak maken op een compensatie als blijkt dat zijn huis minder waard is. "Spijkerboor ligt maar zo'n 1,5 kilometer verder en als je achter mijn huis de sloot oversteekt, ben je in Groningen. Dan zit je ineens wél in het gebied waar je compensatie krijgt en dat vind ik niet uit te leggen", vertelt Hagendijk.

De regeling is gebaseerd op de schades die in het verleden zijn toegekend ten opzichte van het aantal schademeldingen dat is gedaan. Is er in meer dan twintig procent van de schadezaken in een postcodegebied een schadevergoeding uitgekeerd, dan mag je aanspraak maken op de waardeverminderingsregeling. Ligt dat percentage onder de twintig procent, dan kun je ook geen geld krijgen als je huis minder waard blijkt.

Buurtverschillen

Tot wat voor absurde situaties dat kan leiden, is het duidelijkst te zien in Spijkerboor. Dat dorp, met postcode 9656, grenst direct aan het dorp Nieuw-Annerveen, met postcode 9657. Door die denkbeeldige postcodegrens is het mogelijk dat de ene buur wel en de andere buur geen kans maakt op compensatie voor waardedaling. De regeling doet ook op het gemeentehuis van Aa en Hunze de wenkbrauwen fronsen, blijkt uit een reactie van het college van burgemeester en wethouders op vragen van Combinatie Gemeentebelangen.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra zegt dat er contact is geweest met het IMG en recentelijk met minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat over de regeling, maar dat heeft geen effect gehad. "Je krijgt dan een heel technisch verhaal te horen over berekeningen en dat geloof ik allemaal wel. Maar als je gewoon kijkt hoe de woningen liggen ten opzichte van de buren, dan kan ik niet uitleggen waarom de regeling is zoals hij is", zegt Hiemstra, die ook laat weten het 'flauw' te vinden hoe het IMG met de regeling omgaat.

'Ruimhartige grens'

Volgens het IMG is er een uitgebreide analyse geweest van postcodegebieden om te bepalen waar de regeling wel en niet zou moeten gelden. Een woordvoerder laat weten dat er onder meer gekeken is naar postcodegebieden waar het moeilijker is om woningen verkocht te krijgen of waar woningen voor minder geld verkocht worden dan vergelijkbare huizen in andere gebieden. Het IMG erkent dat er altijd mensen buiten de boot zullen vallen bij dergelijke regelingen en dat de grens soms onlogisch lijkt. "Maar deze grens is al ruimhartig", meldt de woordvoerder.

Wel zegt het IMG bezig te zijn met een actualisatie van de regeling. Begin volgend jaar moet die update klaar zijn. Wat dat gaat betekenen voor mensen die nu geen recht hebben op waardedalingscompensatie, is nog niet bekend.