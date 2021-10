Tynaarlo ziet geen plek voor asielzoekers op bedrijventerrein Ter Borch

Asielzoekers opvangen op Businesspark Ter Borch is lastig te realiseren, oordeelt het college van burgemeester en wethouders in Tynaarlo. Partijen Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks en ChristenUnie opperden het idee om asielzoekers tijdelijk te huisvesten op het bedrijventerrein.

Maar een tijdelijke opvang op dit bedrijventerrein langs de A7 bij Groningen past niet in het bestemmingsplan. Het terrein is bedoeld voor bedrijven die zich daar willen vestigen. Op dit moment staat er een hotel en een fastfoodketen. Volgens de gemeente zal er binnenkort een sportcentrum gebouwd worden. Tynaarlo is op dit moment met diverse partijen in gesprek over de invulling van het terrein en ziet de belangstelling toenemen.

'Aanpassingen en risico's'

Wat de drie partijen voorstellen 'brengt flink wat aanpassingen en risico's met zich mee', laat het college weten. Als asielzoekers op dit terrein tijdelijk zouden moeten opgevangen worden, dan is er een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan nodig. Daarnaast is het park ook niet geschikt om te wonen in verband met onder andere de geluidsoverlast van de naastgelegen snelweg.

Zowel bedrijven als tijdelijke woningen voor asielzoekers op het terrein neerzetten is geen optie. "We moeten dan stoppen met de huidige kavelverkoop, dit heeft geen zin meer", stelt B&W in een reactie naar de drie partijen. Een groot deel van de kavels is wel verkocht, maar nog niet betaald of geleverd. De contractuele afspraken die zijn gemaakt, komen dan in het geding. Mogelijk zouden er schadeclaims en rechtszaken komen.

Andere opvanglocaties

Het college zegt halverwege oktober nog niet te hebben overlegd met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over wat zij geschikte locaties vinden. Wel zoekt het college in de gemeente naar locaties die geschikt kunnen zijn. Eind van dit jaar wordt de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde opengesteld voor 148 asielzoekers. Deze locatie zou in eerste instantie op 1 september worden gebruikt, maar die datum is niet gehaald.

Meedenken

Eind september schreven partijen Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks en ChristenUnie een brief naar het college. Mogelijk zou Tynaarlo kunnen helpen bij het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers en de woningnood voor studenten in de stad Groningen. Het bedrijventerrein zou volgens de partijen een goede optie zijn: er is veel ruimte, de nutsvoorzieningen liggen er al en mogelijk zouden er tijdelijke containerwoningen geplaatst kunnen worden.

Jurryt Vellinga, fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo, heeft begrip voor de uitleg van de gemeente. "Het college is met veel processen bezig waar wij geen weet van hebben. Dit was van onze kant een suggestie en te laten zien dat wij meedenken. Ik ben van het kijken naar wat wel kan en ik hoop dat het college ook op korte termijn met nieuwe ideeën komt."

