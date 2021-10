Wethouder drukt inwoners Oranje op het hart: geen grootschalige woningbouw op plek pipodorp

Volgens wethouder Dennis Bouwman past grootschalige woningbouw niet in Oranje, het dorp van 150 inwoners. Dat laat hij inwoners en gemeenteraadsleden weten ondanks dat een officiële aanvraag van nieuwe eigenaar Amresh Bajnath nog niet binnen is en zelfs nog niet eens af is.

"We kennen de plannen niet. We lezen die in de krant en horen dat hij die ter zijner tijd aan de gemeente wil presenteren. Het is wel zo dat woningbouw in Oranje, zeker als het gaat om grootschalig de lucht in, botst met het provinciale beleid", legt de wethouder uit.

Bouwman benadrukt daarnaast dat de ideeën waarover hij leest haaks staan op de woonvisie van de gemeente. "Mocht het al een plan worden dan vergt het een uitgebreide bestemmingsplanprocedure waar de inwoners van Oranje ook bij betrokken worden. We hebben de goede gewoonte dat dergelijke ruimtelijke plannen samen en in goed overleg met de buurtbewoners worden opgesteld. Daar houden we dan ook aan vast."

Veel onzekerheid

In het dorp is veel onzekerheid over de toekomst van het pipodorp. In de plannen van de nieuwe eigenaar werd ook gesproken over een asielzoekerscentrum. Eerder deze week lieten de gemeente Midden-Drenthe en het COA blijken het voorstel niet te steunen.

Ook over andere opvanglocaties voor asielzoekers is gesproken. De gemeente beschikt op dit moment niet over een locatie die aan de eisen en wensen van aantal te huisvesten asielzoekers van het COA voldoet. "Eerst de opgave voor de statushouders," licht de wethouder toe. "Daarin loopt de gemeente achter en daar zetten we ons nu hard voor in."

Lees ook: