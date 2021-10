'Ongelukkige timing' voor bouwvergunning Hanebijtershoek Gieten

De gemeente Aa en Hunze heeft een bouwvergunning verleend voor een nieuw makelaarskantoor bij de Hanebijtershoek in Gieten. De bouw daarvan ligt gevoelig vanwege een langslepend conflict over de grond waarop het kantoor moet verrijzen.

Het conflict draait om de weg die de Hanebijtershoek verbindt met de Stationsstraat en loopt al meer dan twintig jaar. Het toenmalige bouwbedrijf dat de huizen aan de Hanebijtershoek realiseerde, zou voor de bewoners een veilige weg aanleggen richting het centrum. Het bedrijf heeft zich daar niet aan gehouden.

Die weg zou komen op de grond die sinds 2007 eigendom is van Aa en Hunze Makelaardij, maar een verplichting daartoe is niet meer terug te vinden in de huidige eigendomsakte.

Wegconflict

Wel ligt er een weg op het perceel van opticien Marchel Smit, maar hij wil dat de ooit beloofde ontsluitingsweg op de grond van de makelaar komt. Aangezien de weg op zijn grond de enige fatsoenlijke manier is voor bewoners om de Hanebijtershoek te verlaten, bestempelde de Raad van State een deel van die weg als openbaar gebied. De weg mag door iedereen worden gebruikt en de opticien blijft onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud. Oneerlijk, vindt Smit.

De bouw van het makelaarskantoor is Smit een doorn in het oog, omdat hij dan kan fluiten naar de aanleg van de door hem gewenste nieuwe weg. Hij begrijpt weinig van het besluit van de gemeente om, nu de bemiddeling loopt, toch een vergunning voor de bouw te verlenen. "We zitten net volop in het bemiddelingstraject en op deze manier wordt het echt moeilijker om tot een oplossing te komen. Ga je nu bouwen, dan levert dat alleen maar problemen op", zegt Smit.

'Procedure liep al'

Op de veelbesproken grond staat nu een oud en vervallen boerderijgebouw dat veel Gieters het liefst gesloopt zien worden. "Ons pand moet een mooi visitekaartje worden voor de Stationsstraat", zegt Fijko Vos van Aa en Hunze Makelaardij. Hij denkt niet dat de vergunningsaanvraag en de bemiddeling het bouwproces in de weg hoeven te staan. Bovendien liep de vergunningsprocedure al een tijd.

Vos: "We willen al veel langer een nieuw pand bouwen op die plek en dus zijn we blij dat we nu de bouwvergunning hebben. De bouw begint nog niet meteen, daarvoor willen we eerst de bezwaartermijn afwachten." Het makelaarskantoor heeft ook een gesprek gevoerd met de bemiddelaar, maar kan niets zeggen over de inhoud van dat gesprek.

'Moesten vergunning verlenen'

Dat geldt ook voor wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen). Op de gesprekken tussen de bemiddelaar en de verschillende partijen rust een geheimhoudingsplicht. Wel kan hij iets zeggen over de verlening van de bouwvergunning. Hij noemt de timing daarvan 'ongelukkig', maar de gemeente kon de vergunning niet zomaar tegenhouden.

Heijerman: "Als een vergunning binnen het bestemmingsplan past, dan moet je die als gemeente gewoon verlenen. Wanneer we helemaal niets zouden doen, dan zou die vergunning automatisch van kracht zijn geworden omdat we de beslistermijn overschrijden."