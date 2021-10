Gemeente Midden-Drenthe duikt in ‘bomenaffaire’ na toestand in Witteveen

Het huidige bomenbeleid in Midden-Drenthe verdient volgens raadspartijen in die gemeente geen schoonheidsprijs. Daarom moet er opnieuw naar de gang van zaken worden gekeken.

Aanleiding daarvoor is de grootschalige kap op de J.B. Kanweg in Witteveen. Daar voert de gemeente op dit moment gesprekken met de buurt over de verdunningsoperatie die zij uitvoert omdat de bomen te dicht op elkaar zouden staan. Door bepaalde bomen te kappen, blijven andere bomen juist gezond. Het dorp trok aan de bel omdat er ook ineens veel gezonde bomen op de nominatie stonden om te worden gekapt.

"Ik ben langs de J.B. Kanweg gereden en word er verdrietig van", vertelt Henk Heideveld van de ChristenUnie die er samen met GroenLinks een motie over indiende. "Dit is niet verdunnen, dit is het grootschalig kappen van 280 bomen waarover slecht gecommuniceerd is."

Herbeplantingsplicht

De beide partijen willen dat onder andere bij de kap van bomen met een diamteter van 20 centimeter al een herbeplantingsplicht moet gelden. Die eis geldt nu alleen voor bomen die dikker dan 40 centimeter zijn. "Ons beleid om bomen te beschermen heeft tot nu toe nog niet het gewenste effect gehad", vult Rudie Weima van GroenLinks aan. Hij wil er daarom een schepje bovenop doen.

Ook andere fracties erkennen de problemen. "Er moet echt anders met bomen omgegaan worden", zegt Tineke Posthoorn van PvdA. "Maar het gaat verder dan bomenkap. We moeten denken aan een ander groenbeleid en ook meer nieuwe bomen gaan planten."

Jannes Kerssies van Gemeentebelangen hinkt op twee gedachten. "Witteveen is een sloopproces. Er wordt vaak gekapt op een manier waar ik van walg. We zullen toch eens dieper in deze bomenaffaire moeten duiken." Aan de andere kant vraagt de fractievoorzitter zich ook af wat voor situatie er komt als de regels extra worden verscherpt. "We zijn een agrarische gemeente, niet de Veluwe."

Klimaat en hittebestrijding

De CDA- en VVD-fractie zien niets in de plannen, maar willen wel kijken naar maatregelen rondom het klimaat en de hittebestrijding. "Kunnen we dan ook meenemen in onze overwegingen wat het meeste CO2 vastlegt?", zeiden ze. "Gaat het dan om bomen of om gewassen zoals bieten en maïs, waarvan bekend is dat ze zeker zoveel CO2 vastleggen als bomen?", vroeg Henk de Weerd (VVD) zich hardop af. Beide fracties benadrukken wel de slechte communicatie die er is geweest richting de inwoners van Witteveen.

D66 vraagt om een informatieavond over bomenkap voor inwoners en gemeenteraadsleden, waarbij ook de hulp ingeschakeld wordt van deskundigen. Daarin gaat het niet specifiek over de situatie in Witteveen, maar over de bomenkap in het algemeen. De wethouder ging daarmee akkoord. Het voorstel van GroenLinks en de ChristenUnie haalde de eindstreep niet.

"Hoe groter we het beleidsonderwerp maken, hoe langer het duurt totdat er een keuze over is gemaakt. We moeten echt snel stappen gaan zetten", reageerde een teleurgestelde Weima na afloop. "Maar het is beter dan niets."

