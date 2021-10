Motie stelt speelveld Ridderveld in Emmen deels veilig; helft wordt bebouwd

In de raadsvergadering bleek dat 23 raadsleden tegen dit voorstel zijn en 13 raadsleden voor. Een motie van de coalitie (Wakker Emmen, PvdA en CDA) werd unaniem aangenomen door de gehele gemeenteraad om in ieder geval de helft van het Ridderveld veilig te stellen als sport-, speel- en ontmoetingsplek.

Geen ruimte voor andere bouwplannen

Volgens Henk Bos van Wakker Emmen is dit belangrijk om te doen, zodat andere initiatieven voor eventuele bouwplannen in de toekomst niet mogelijk zijn. "Als we dat niet doen en er komen plannen bij de gemeente, moeten die serieus getoetst worden met het bestemmingsplan."

Omwonenden, verenigd in het Ridderveld Comité, dienden een inwonersinitiatief in om de plek te behouden als speelveld en ontmoetingsplek voor de buurt. Zo'n plek werd het na de sloop van de school tien jaar geleden. In mum van tijd verzamelde het comité ruim vijfhonderd handtekeningen voor hun initiatief. Het gaat om een veld van vierduizend vierkante meter.

Het was de eerste keer dat een dergelijk inwonersinitiatief in Emmen tot een motie leidde. Daarom werd daarover ook lang gediscussieerd. Omwonenden van het Ridderveld verzamelden zich voorafgaand aan de raadsvergadering voor het gemeentehuis en mochten de raadsdiscussie vanuit het Bruggebouw volgen.

Dilemma

De oppositiepartijen staan achter het inwonersinitiatief. De coalitiepartijen (Wakker Emmen, PvdA en CDA) ook. Zij staan naar eigen zeggen voor een dilemma, maar zien meer in zowel Het Gastenhuis als een speelveld voor de buurt op die plek. Zij benadrukken dat in het verleden de keuze is gemaakt door de gemeenteraad voor de bouw.

"We hebben veel respect voor het inwonersinitiatief", zegt Bos. "Maar het gaat niet alleen daarom. We zeggen dan nee tegen de grondexploitatie zoals deze ooit is afgesproken en het kost ons anders eenmalig 467.000 euro. Hoe moeten we dat als gemeenteraad uitleggen aan de rest van de inwoners?"

Leden van het Ridderveld Comité protesteren bij het gemeentehuis (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

'Locaties zoals deze nodig'

"De verwachting is dat het aantal dementerende ouderen de komende twintig jaar zal oplopen van 280.000 naar ruim 400.000 in Nederland", vult Auke Oldenbeuving (CDA) aan. "Er zijn dus nog veel meer locaties voor dit soort voorzieningen nodig."

Jeroen Mulder van PvdA: "Het één verhoudt zich niet altijd makkelijk tot het ander. Dat leidt tot lastige keuzes. Sommige keuzes wil je als raadslid niet maken, dit is daar een voorbeeld van. Hoe komen we hier uit? De druk op de woningmarkt is enorm. Dat is niet nieuw."

"Wij zijn genoodzaakt om tegen dit voorstel te stemmen. Het vergroot de verschillen en verkleint de overeenkomsten, maar die tegenstem betekent niet dat we zeggen: bouw het Ridderveld maar vol. Integendeel", aldus Oldenbeuving.

Geen alternatieven

De coalitiepartijen dienden een motie in om de rest van het resterende veld, tweeduizend vierkante meter, veilig te stellen voor de buurt. Dat gebeurde door de bestemming van de grond om te zetten van maatschappelijke bouw naar sport-, speel- en ontmoetingsplek.

Volgens wethouder Jisse Otter zijn alternatieve locaties voor Het Gastenhuis in Emmen lastig. "We hebben niet veel in bezit en op andere locaties zijn andere afspraken gemaakt. Daarnaast moeten we niet doen alsof we daar een asielzoekerscentrum willen bouwen. Er komt een gastenhuis. Het woongenot wordt niet aangetast. Er is nauwelijks een verandering met wat we vroeger hadden. Toen stond er een school en nu komt er een gebouw voor terug."

Daarnaast vindt Otter dat de gemeente ook een betrouwbare overheid richting de initiatiefnemers van Het Gastenhuis moet zijn. "We praten hierover al ruim drie jaar. Zij hebben veel geld uitgegeven aan het maken van plannen. We kunnen niet ineens zeggen: we gaan het niet doen."

De fracties van LEF! en D66 noemden de vergelijking met een asielzoekerscentrum 'impertinent' en verzochten de wethouder met klem deze woorden terug te nemen.

Dubbel gevoel

De oppositie stemde in met de motie om het inwonersinitiatief toch ruimte te geven, maar dat levert een dubbel gevoel op. "Als we het hebben over grondexploitatie en bestemmingsplannen, kan dat op burgers heel bureaucratisch overkomen. Dan werpen we op voorhand drempels op voor dergelijke initiatieven", zegt Annette Bosch van de ChristenUnie. Jenneke Ensink van LEF! is bang dat deze kwestie andere burgers met plannen afschrikt. "En dit zijn twee initiatieven die heel erg lang spelen. Waarom zijn er niet eerder knopen doorgehakt?"

Nicolai Bakker van het Ridderveld Comité zegt teleurgesteld te zijn. "We hebben alles op alles gezet en hebben er heel lang aan gewerkt. Onze plannen omvatten het hele Ridderveld en niet de helft. We hadden dit ook wel verwacht, dat de coalitie tegen zou zijn. Want dat bleek ook al tijdens de commissievergadering en dat is ook logisch als je coalitie bent. Maar we hadden stiekem wel anders gehoopt."

"Deze motie voelt dan ook als een doekje voor het bloeden, want zo is het in 2017 ook aan ons voorgelegd. We laten het nu bezinken en gaan het met de achterban bespreken. Wellicht hebben we nog andere mogelijkheden", besluit Bakker.

