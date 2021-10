Gemeenteraad Meppel stemt in met opvang 98 vluchtelingen

"Als mensen in nood zijn in dit land en op karton slapen, dan roept het bij mij de vraag op hoe ik zelf behandeld zou willen worden." Met die woorden beargumenteerde burgemeester Richard Korteland van Meppel het besluit van het college om 98 vluchtelingen op te vangen in de gemeente.

Dat het een noodsituatie is, waren ook alle raadsleden het wel over eens. Daarom stemden ze ook allemaal in met het plan om de vluchtelingen uit Ter Apel in Meppel onder te brengen.

Kop en staart

Dat gebeurt op een boot, die door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) wordt geregeld en betaald. Volgens de voorlopige planning komen de eerste vluchtelingen halverwege november aan.

Korteland benadrukte dat de einddatum van 1 april ook vaststaat. "Ik denk dat het goed is in een noodsituatie om de duur van de opvang een kop en een staart te geven. De vergunningen lopen af op 1 april, dus dan is de boot ook weg."

Daginvulling

Daarnaast hadden de raadsleden ook een aantal vragen over de daginvulling van de vluchtelingen. Meerdere raadsleden stelden voor om de verenigingen in Meppel bij het plan te betrekken. Volgens Korteland is die daginvulling een verantwoordelijkheid van het COA.

Ook over de samenstelling van de groep vluchtelingen is nog een en ander onduidelijk. Dat ligt aan de vraag vanuit het COA, maar ook aan de boot zelf. Om gezinnen met kinderen op de boot te vestigen, moet het vaartuig wel veilig genoeg zijn.

