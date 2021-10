Geen afvalbakken voor hondenpoep in De Wolden; inzet is gedragsverandering bij baasjes

Hondenpoep is al sinds jaar en dag één van de grootste ergernissen van mensen in woonwijken. En dus staat het onderwerp regelmatig op de politieke agenda. Zoals vanavond tijdens de raadsvergadering in de gemeente De Wolden.

GroenLinks en de PvdA pleitten voor afvalbakken, handhaving en gedragsverandering van hondenbezitters via communicatie. Want hondenbezitters zijn verplicht zijn om opruimmateriaal bij zich te hebben en kunnen een boete van 60 euro krijgen indien dit niet het geval is, maar zijn daar lang niet altijd van op de hoogte.

De VVD bleek geen voorstander van poepbakken, want die zijn volgens de partij te duur. De ChristenUnie wees erop dat in de steden waar afvalbakken staan voor hondenpoep meestal hondenbelasting wordt geheven. Want, hoe zou dat anders eigenlijk moeten worden betaald? Voor handhaving zou bovendien een extra boa nodig zijn, denkt de partij.

Stront geen prioriteit bij raad

Dat communicatie nodig is om de hondenbezitter in het gareel te krijgen, daarover waren de partijen het wel eens. Maar de PvdA wees erop dat dit tot nu toe nog niet heeft geholpen. "We kunnen constateren dat de stront gewoon blijft liggen door de houding van deze gemeenteraad", zei Mark Turksma van de PvdA.

Maar wethouder Egbert van Dijk bleek zelf al aan de slag te zijn gegaan met het onderwerp hondenpoep en heeft laten uitzoeken wat werkt. "In het verleden stonden er verbodsborden voor hondenpoep, maar die werden vaak gestolen. Plekken waar geen borden stonden werden dan beschouwd als vrije uitlaatplaatsen. Dus de borden hebben we niet laten vervangen. En met vuilnisbakken hebben we geen goede ervaring omdat poepzakjes ernaast belanden."

Helpen ludieke acties?

Met verenigingen van dorpsbelangen en scholen in de hele gemeente wordt gewerkt aan ludieke acties, waaronder een tekenwedstrijd voor het ontwerp van een poepverbodsbord om bewustwording te vergroten. Ook communicatie op de gemeentepagina's van de lokale krant moet helpen om hondenbaasjes er aan te helpen herinneren dat ze toch echt zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de poep van hun huisdier en niet de gemeente.

GroenLinks zegt daarop af te wachten wat die acties van de wethouder opleveren, maar het onderwerp weer op de agenda te zullen zetten als blijkt dat het effect niet groot genoeg is. Het is niet zozeer de vraag of het onderwerp weer op de agenda komt, maar eerder wanneer. Want hondenpoep lijkt een onoplosbaar probleem.