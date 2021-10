Versnelde opleiding moet meer schilders en timmermannen aan het werk krijgen

25 vakmensen per jaar, zoveel moeten er afgeleverd worden. En dat is volgens Peter van Dijk, directeur van uitzendbureau Flexschilder Groningen/Drenthe, hard nodig. "Ze zijn er gewoon niet!", zegt hij stellig. "Als bedrijven mij bellen en vragen om een schilder of timmerman dan moet ik nee zeggen, ik heb ze niet. En degene die ik heb, zijn onder de pannen."

Hij zocht daarom contact met de Olijslagergroep en samen besloten ze samen te werken. Er kwam een plan, een deal met Leerbouwen in Groningen én vijftigduizend euro. Jaarlijks worden er nu 25 vakkrachten opgeleid die dan via het uitzendbureau meteen een baan krijgen.

Schilder

Eén van die vakkrachten is Stevan Stinissen uit Roden. Nadat hij jarenlang onder meer in een winkel stond, was het tijd voor iets nieuws. Hij kon in februari aan een opleiding beginnen bij Bouwleren en mag zichzelf nu schilder noemen. "Ik ben er echt heel blij mee", vertelt hij. "Het is erg leuk werk. Lekker buiten en je hebt contact met de mensen. En je mag iemands huis een beetje mooier maken."

Bij de verkorte opleiding krijgen de schilders, stukadoors, timmerlieden en glaszetters eerst een aantal weken praktijkles op school bij Leerbouwen. Daarna lopen ze vijf weken stage bij een bedrijf. Als het van beide kanten bevalt, kunnen ze meteen een half jaar blijven.

De opleiding maakt vooral gebruik van zij-instromers, want steeds minder jongeren kiezen voor een baan als timmerman of schilder. "Je kunt denk ik zelf wel invullen hoe dat komt", legt Van Dijk uit. Er zijn nog maar heel weinig echt specialistische opleidingen tot schilder of timmerman en het beroep staat nou ook niet echt als heel sexy bekend."

En dat terwijl je er een goede boterham mee kan verdienen en werkgarantie hebt.