Minder jongeren krijgen jeugdzorg, maar nog altijd bovengemiddeld veel

Jongeren in Drenthe blijven relatief veel hulp krijgen van jeugdzorg. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over de eerste zes maanden van dit jaar.

Assen is koploper in Drenthe. 12,4 procent van de jongeren tot 23 jaar kreeg de eerste helft van het jaar hulp van jeugdzorg. Het is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Toen kreeg 14,3 procent van de jongeren in Assen hulp van jeugdzorg. Onder jeugdzorg worden jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest gerekend.

Naast Assen is ook in andere gemeenten het percentage jongeren gedaald dat hulp krijgt van jeugdzorg. Desondanks krijgen in de gemeente Borger-Odoorn, Emmen en Meppel meer dan tien procent van de jongeren hulp.

Een op de twaalf jongeren krijgt hulp

Landelijk kregen 380.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg in het afgelopen half jaar. Dat is meer dan een op de twaalf jongeren. De gemeenten Tiel, Veendam, Terneuzen en Heerde zijn koploper op dit gebied. Hier was het aandeel jongeren met jeugdzorg groter dan 12,5 procent.

In de gemeenten Staphorst, Vlieland, Westvoorne, Raalte en Urk wonen de minste jongeren die jeugdzorg krijgen. In de eerste zes maanden van 2021 was dit minder dan 5 procent.

Waarom gemiddeld veel Drentse jongeren jeugdzorg krijgen, is niet bekend. Daarvoor zijn verschillende oorzaken mogelijk. Sociaaleconomische omstandigheden spelen een rol, maar ook beleidskeuzen die gemeenten maken bij de inrichting van de jeugdzorg.

