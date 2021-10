Emmer wijkagenten Sabrina en Sander ongerust over drugsgebruik in verkeer

Wijkagenten Sabrina Luchtmeijer en Sander Buss uit de gemeente Emmen zijn ongerust over het aantal verkeersdeelnemers dat met drugs achter het stuur zit. In hun ervaring komt dit steeds vaker voor.

Luchtmeijer en Buss, beide met respectievelijk 26 jaar en 13 jaar ervaring, zijn werkzaam in en rondom Klazienaveen en Zwartemeer, het gebied dat ook wel bekendstaat als De Blokken. Sinds 2017 vormen de twee daar een team.

Verschillende drugs door elkaar

In datzelfde jaar werd het de politie in heel Nederland toegestaan om verkeersdeelnemers naast alcohol- ook te testen op drugsgebruik. "Wat wij aantroffen gaf ons reden tot bezorgdheid. We merken toch dat we tegen een hoop mensen aanlopen die onder invloed van drugs rondrijden. Soms zelfs verschillende drugs door elkaar", zegt Luchtmeijer tegen ZO!34

Naast wiet, komen ook speed, cocaïne en GHB voorbij. Luchtmeijer: "Kennelijk bestond het probleem er altijd al, maar controle was tot een aantal jaren geleden niet mogelijk."

Door de testen is er meer inzicht ontstaan bij de agenten in het gebruik van drugs. Buss: "Niet alleen in het verkeer, maar ook bij gezinnen waar er om uiteenlopende redenen problemen spelen. Naar onze ervaring is er sprake van een toename", benadrukt hij nog maar eens.

Ongeloof

Bijkomend probleem is dat het gebruik van verdovende middelen steeds meer als normaal wordt beschouwd. Luchtmeijer merkt dat er in sommige gevallen laconiek of vol ongeloof gereageerd wordt door ouders. "Vooral als het bijvoorbeeld om wiet gaat. Zelf hebben ze ook wel eens een jointje gerookt in de jaren zestig of zeventig, maar ouders hebben amper door dat het THC-gehalte (psychoactieve stof) veel hoger is dan veertig of vijftig jaar geleden."

Niet zo onschuldig

Cijfers van verslavingszorginstituut Jellinek bevestigen die bevinding. Cijfers laten zien dat het THC-gehalte in wiet en hasj in de afgelopen dertig jaar ruimschoots is verdubbeld. Wel is er sinds vijf jaar sprake van een kentering en is het aandeel THC in softdrugs weer enigszins gedaald. Maar hoe hoger het gehalte, des te sterker en sneller de invloed op de gebruiker. "Het is lang niet zo onschuldig als het lijkt", aldus Luchtmeijer

Met het geven van voorlichting en het bieden van hulp hoopt de politie serieuze drugsgebruikers te bereiken. Maar die aanpak kent ook zijn beperkingen. Niet iedereen zit te wachten op een waarschuwing of een uitgestoken hand. Luchtmeijer: "De mensen om wie het gaat, die je er echt bij wilt hebben, schuiven lang niet altijd aan bij voorlichtingsbijeenkomsten."

Wantrouwen

Hulp aanvaarden van de politie is voor velen ook geen vanzelfsprekendheid. "Mensen die gebruiken, zijn bang dat ze in de problemen komen als ze zich bij ons melden voor hulp", aldus Buss.

Het wantrouwen is in dat geval groot. "Maar we lopen niet rond om rijbewijzen af te pakken. We zijn er ook om te zorgen dat mensen bij de juiste instanties terechtkomen. We hebben wekelijks overleg met een aantal sociaal-maatschappelijke partners die in de regio actief zijn. We bespreken dan ook de bij ons bekende gezinnen bij wie meer speelt dan bijvoorbeeld een blowtje."

Beste vriend

Buss: "Een oude slogan van onze organisatie luidt: de politie is je beste vriend. Dat klopt nog steeds. We zijn streng waar het moet, maar helpen waar we kunnen. Iedereen kan een misstap begaan. Wij vinden het vooral belangrijk dat we kunnen helpen om een negatieve vicieuze cirkel te doorbreken."

Wat betreft de cijfers van rijden onder invloed van drugs verwijst een politiewoordvoerder naar de data op de website van de politie. Die online gegevens laten in de gemeente Emmen een toename zien van het aantal aanhoudingen naar aanleiding van drugs- en alchoholgebruik in het verkeer. Tussen september 2020 en augustus dit jaar steeg dat aantal van zeven naar dertig gevallen. In oktober daalde het aantal naar 17.

Onderscheid tussen aanhoudingen met drugs en alcohol worden er bij die cijfers niet gemaakt. Wel bracht de politie in 2019 nog een bericht naar buiten dat er sinds de invoering van de speekseltest sprake is van meer drugsgebruik in het verkeer binnen Nederland. Ruim 800 testen per maand gaven een positief resultaat.

