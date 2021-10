De metamorfose van Jeredy Hilterman: van pure afmaker naar allround-spits

"Het is net een ketchupfles", zei de spits enkele weken geleden. "Soms komt er niets, maar als het eenmaal komt dan spuit het er ook uit." Maar het geduld van de fans wordt inmiddels dus al 630 minuten op de proef gesteld, al leek het er sterk op dat de kopbal van Hilterman tegen Roda JC afgelopen zaterdag al over de doellijn was geweest voordat Jari Vlak het beslissende zetje gaf bij de 0-1. "Ik dacht ook dat de bal de lijn al was gepasseerd, maar in de Keuken Kampioen Divisie is geen doellijntechnologie. Maar ik gunde het Jari ook enorm dat ie scoorde. Voor hem was het zijn eerste van het seizoen."

Het tekent Jeredy Hilterman, die niet naarstig op zoek is naar eigen succes. "We hebben een groter doel bij FC Emmen dan Jeredy Hilterman laten scoren. We willen promoveren en daarvoor hebben we iedereen nodig."

Desalniettemin kwam de spits de laatste weken toch wel regelmatig in kansrijke positie om ook aan zijn eigen doelstelling (25 goals dit seizoen) te werken. Ook afgelopen dinsdag tegen FC Volendam, maar toen stuitte hij op de doelman. "Eigenlijk deed ik alles goed, maar ben ik te gretig. En als je iets heel graag wilt, tenminste zo werkt het bij mij, dan ga ik teveel nadenken. En dat moet ik gewoon minder doen."

Maar waar het scoren de laatste weken wat minder gaat, daar gaat het meevoetballen steeds beter. "Het is een proces. Bij Utrecht was ik puur afmaker en hier wordt er meer verlangd. In het meevoetballen vooral. En dat gaat steeds beter. In het begin was ik overijverig, maar nu weet ik steeds meer balans te vinden en kies ik veel beter mijn momenten om aanspeelbaar te zijn. De eerste goal tegen Volendam, uit die hele lange aanval waarbij ik twee keer als kaatser fungeerde, voelde wel als een beloning voor het harde werken."

FC Emmen - VVV live op Radio Drenthe

