'Asser sinterklaasintocht te groot om door te laten gaan'

Het succes van de sinterklaasintocht in Assen zit de organisatie dit jaar volgens de gemeente in de weg. Dat blijkt uit antwoorden die de gemeente geeft op vragen van stadspartij PLOP.

Of een sinterklaasintocht in Drenthe door mag gaan in dit coronajaar, wordt beoordeeld aan de hand van regels die zijn opgesteld door de Veiligheidsregio Utrecht en die zijn overgenomen door Drenthe. "Op basis van die regels heeft de Stichting Sinterklaasintocht Assen besloten om de traditionele intocht af te blazen", laat de gemeente Assen aan stadspartij PLOP weten, die hierover twee week geleden vragen stelde.

Grootste intocht

Elk jaar staan er duizenden kinderen met hun ouders langs de Vaart en in de binnenstad om Sinterklaas te verwelkomen. Met zo'n vierhonderd Pieten en vele andere bijzondere deelnemers aan de optocht door de stad, is het een van de grootste intochten van het land. Maar dit jaar gaat hij niet door, terwijl optochten in Emmen, Meppel en Hoogeveen wel 'gewoon' plaatsvinden. Tot ontzetting van PLOP. "Als ik dan lees dat de gemeenten Emmen, Meppel en Hoogeveen vandaag met de organiserende Sinterklaas-comités hebben besloten het wel op een manier te doen waarbij alle kinderen bereikt worden, roept dit vragen op bij ons", schreef raadslid Kees Boonzaaijer twee weken geleden.

"Gelet op de omvang van de intocht in Assen, de nevenactiviteiten op het Koopmansplein en het grote aantal te verwachten bezoekers, is er geen sprake van een doorstroomevenement", antwoordt de gemeente aan de partij. Zij ziet de intocht als een evenement waarvoor een coronatoegangsbewijs geldt. Daarvoor moeten delen van de stad worden afgesloten met hekken, maar daar is niet voor gekozen.

Alternatieve evenementen

Toch gaat het sinterklaasfeest in Assen niet ongemerkt voorbij en daar is de gemeente Assen blij mee. "Wij waarderen de inspanningen van de stichting om de kinderen in de Gouverneurstuin en in Marsdijk met een aantal voorstellingen een mooi sinterklaasfeest aan te bieden. Daarnaast zijn we met de stichting in gesprek over schoolvoorstellingen in De Nieuwe Kolk en een digitaal sinterklaasfeest."

PLOP had graag een alternatieve route voor de intocht door de stad gezien. De partij dacht daarbij aan een vaartocht over de nieuwe Blauwe As, waarbij veel meer kinderen van Sinterklaas zouden kunnen genieten. Maar dat is geen optie voor de organisatie. "De stichting heeft naar een aantal mogelijkheden als alternatief voor de traditionele intocht gekeken, maar geeft de voorkeur aan de voorstellingen in de Gouverneurstuin en in Marsdijk."

