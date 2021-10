Molen in Ruinen dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers

"Het probleem is dat onze molenaars wat ouder worden", zegt voorzitter Jan Mansier. "Nu de coronaperiode voorbij is, kunnen wij weer mensen opleiden. Want dat heeft de afgelopen twee jaar stilgestaan."

Jongere generatie

Mansier is op zoek naar een nieuwe generatie die het werk bij de molen kan overnemen. Maar het probleem is volgens hem dat mensen nu langer doorwerken. Vroeger stopten mensen rond hun zestigste met werken en hadden ze tijd voor vrijwilligerswerk. Die tijden zijn veranderd.

Jan Mansier bij de molen in Ruinen (Rechten: RTV Drenthe)

De molenaars in Ruinen beginnen volgens Mansier langzaamaan ouder te worden. "We hebben nog drie molenaars. Eentje is 80 jaar geworden en die begint mankementen te krijgen. De andere is 79 en dan ben je ook niet de jongste meer. We zitten te wachten op jongere mensen die de opleiding willen volgen." Die duurt in totaal anderhalf jaar en neemt een of twee avonden per maand in beslag.

Het Drentse Landschap

Mocht het niet lukken om nieuwe vrijwilligers te vinden, dan bestaat de kans dat de molen wordt overgedragen aan Het Drentse Landschap. Daarmee bestaat de angst dat de molen niet of minder gaat draaien.

Zover wil Mansier het niet laten komen. Mensen die een carrière als molenaar zien zitten, moeten daarvoor terug de schoolbanken in. "De molen is een werktuig. Je moet er veilig mee kunnen werken, want als dat ding hard ronddraait dan gaan de punten van de wieken met een snelheid van 50 á 60 kilometer per uur. Daar wil je geen tik van krijgen."