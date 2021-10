Voorbereiding bouw derde appartementencomplex aan Kapelstraat Emmen begonnen

Het wordt de derde toren in deze buurt nadat in voorgaande jaren de ovaalvormige wooncomplexen De Angelino en De Boshof al werden opgeleverd. Het plan voor de toren kwam oorspronkelijk uit de koker van woningbouwcorporatie Lefier. Deze zag uiteindelijk af van de bouw en de grond werd verkocht aan Over.

Stephanie Over van het desbetreffende vastgoedbedrijf wil nog geen toelichting geven over het verloop van de bouw.

Het plan voor de toren kwam oorspronkelijk uit de koker van woningbouwcorporatie Lefier. Deze zagen er uiteindelijk vanaf en de grond werd uiteindelijk verkocht aan Over.

Verschil van inzicht

Momenteel lopen er nog gesprekken met de bewoners van De Angelino. Deze tekenden bezwaar aan tegen de vergunning. Er is een geschil ontstaan over de ligging van de geplande ontsluitingsweg en de aanleg van parkeergelegenheid.

'Alsnog uitkomen'

De zaak is inmiddels voor de gemeentelijke bezwarencommissie gebracht. Raadsman Peter van Rossum, die de VVE bijstaat, laat weten dat die inmiddels is aangehouden. "Samen met Over zitten we momenteel om tafel om er samen alsnog uit te komen."

Volgens Van Rossum verloopt dat positief. "Het ziet er naar uit dat we tot een oplossing komen waarbij beide partijen water in de wijn doen en waar beide mee kunnen leven." De raadsman verwacht dat er over twee tot drie weken meer te vertellen valt.