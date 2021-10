Evert Thomas van Staatsbosbeheer

Thomas groeit op in Noord-Holland en gaat vaak op pad in de Amsterdamse Waterleidingduinen. "In die duinen zocht ik dan naar nesten en plantjes. Ik heb altijd al interesse gehad voor de natuur en om uit te zoeken wat er allemaal leeft."

In het natuurgebied waar Thomas actief is wil Staatsbosbeheer de natuur haar gang te laten gaan. "Over een jaar of twintig willen we van de houtoogst af zijn," vertelt Thomas. "We gaan dus van bosbouw naar een natuurbos en dit is nog een relatief nieuw plan in Nederland. We zijn namelijk een van de weinigen die er al mee bezig zijn."

Werk als boswachter

Communicatie vormt een belangrijk deel van zijn werk. "Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om uit te leggen waarom we dingen doen. Zo kappen we op sommige plekken wel fijnsparren. Dit doen we omdat anders een kleine kever, de letterzetter, deze bomen aanvreet totdat ze dood zijn." Het fijnste aan zijn werk vindt Thomas wel het contact met mensen in de natuur. "Dan hoor ik direct hoe wandelaars bijvoorbeeld de natuur beleven en kan ik hun vragen beantwoorden."

Bijzondere paddenstoelen

"Ik vind het erg belangrijk om een brug te slaan tussen mensen die in de natuur werken en mensen die in de natuur komen om ervan te genieten," vertelt hij. "Je kunt mateloos fascinerende verhalen vertellen over de natuur. Zo zag ik laatst een veld vol met cantharellen, dit is een soort paddenstoel. Er wordt gezegd dat deze erg zeldzaam is, maar je ziet nu wel dat als de omstandigheden goed zijn er zomaar een fenomeen kan groeien. Toen dacht ik echt: wauw!"

Schoolklas het bos in

Staatsbosbeheer en IVN Natuureducatie werken nauw samen. Thomas: "Door deze samenwerking bezoeken veel schoolklassen de Drentse natuur. Ik vind het van belang om vooral de jeugd te betrekken bij de natuur, omdat zij de toekomst zijn. Mensen moeten binding krijgen met de natuur om er goed voor te zorgen. Mijn grootste zorg is dat de mensen die niet betrokken zijn de wereld kapot zullen maken. Onbekend maakt namelijk onbemind."

Cabiner

Staatsbosbeheer zet zich in voor de Groene Metropool, ofwel een Nederland waar groen vanzelfsprekend deel uitmaakt van de (stedelijke) leefomgeving. Thomas: "Zo zijn er in Drenthe een aantal cabiners midden in natuurgebieden de Hondsrug en Het Hart van Drenthe gebouwd." Een cabiner is een klein, zelfvoorzienend huisje dat tijdelijk midden in de natuur komt te staan.

Thomas: "Dit is een hele mooie vorm natuurbeleving. Geen WiFi, midden in het bos en wakker worden van de vogels; ik vond het heerlijk om daar te mogen overnachten en zou het zo weer doen."

Met kinderen in gesprek over de natuur, voor Thomas een van de mooiste onderdelen van zijn werk als boswachter:

Lees ook: