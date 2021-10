Pauline Arends van Staatsbosbeheer

Pauline Arends is ruim dertig jaar boswachter in het Hart van Drenthe. Arends zet zich in voor de flora en fauna van Drenthe, van mier tot wolf. "Alles in de natuur is namelijk met elkaar verbonden." Ze was bij de allereerste ROEG! in 2013 en nog steeds neemt ze ons mee naar boeiende plekken midden in de Drentse natuur.

Arends begint de dag met een kop thee en een wandeling met haar hond Alex. Op haar kantoor aangekomen in Elp checkt ze haar mail en daarna houdt ze zich onder andere bezig met beheerwerkzaamheden en het inventariseren van planten en dieren. "Mijn werk is heel afwisselend. Elke dag is anders en ik leer altijd weer nieuwe dingen. Dat maakt mijn beroep zo interessant," vertelt ze.

Spits afbijten

Arends neemt het ROEG!-team graag mee op sleeptouw. "Vanaf de start van ROEG! was ik erbij. We hadden een soort van screentest waarbij ik moest oefenen voor de camera. Ik weet nog dat ik het heel erg spannend vond, zo een camera voor je neus. Maar al snel vergat ik die hele camera," vertelt Arends.

Uiteindelijk werden Evert Thomas, Kees van Son en Arends uitgekozen om aan de slag te gaan voor ROEG!. "Er werd gevraagd wie het spits wil afbijten en ik dacht laat ik dat maar doen, dan ben ik er maar van af," vertelt Arends lachend. "De eerste aflevering voelde ik me echt een houtige pipo, maar dat ging later gelukkig beter."

Verzot op mieren

Arends' ouders namen hun kleine dochter al vaak mee op pad in de natuur. "Toen ik een jaar of zes was struinde ik ook al met mijn broer over zandwegen. Daar zagen we konijnen rondspringen en luisterden we naar roepende jonge ransuilen. We waren altijd van alles aan het bekijken, beluisteren en ontdekken."

Het favoriete dier van Arends is de mier. "Mieren zijn zo interessant en ontzettend belangrijk. Ze ruimen namelijk schadelijke insecten op, verspreiden zaden, zorgen voor lucht en voeding in de bodem en zijn zelf een belangrijke voedselbron voor andere dieren. Ik let er dan ook op dat mierennesten niet worden beschadigd tijdens beheerwerkzaamheden."

In haar vrije tijd is Arends ook dichtbij een mierennest te vinden. "Dan heb ik meer oog voor details. Tijdens mijn werk heb ik hier niet echt veel tijd voor. Een prachtig mierennest kan ik zo een uur observeren. Er gebeurt namelijk zo veel."

Jonge vosjes

Veel mooie herinneringen heeft Arends gemaakt in de natuur. "Maar een van de mooiste was wel toen ik in het veld liep en onverwacht naast mij jonge vosjes zag spelen onder een hele dikke eik," vertelt Arends enthousiast. "Ik ging op de grond zitten om het tafereel rustig te bekijken. De vosjes waren nog erg jong en in deze levensfase onderzoekend en nieuwsgierig."

Twee jonkies roken of zagen Arends en kwamen op haar af om te kijken wat 'dat ding daar wel niet was'. Een vosje durfde zo dicht bij haar te komen dat hij uitgebreid haar schoenen besnuffelde. "Ik hield mijn adem in, het was zo'n onbeschrijflijk mooi moment," vertelt Arends opgetogen. "Ik was zo hyper dat ik de hele nacht geen oog heb dichtgedaan."

Positief denken

Arends vindt het erg belangrijk om de natuur te beschermen. "We zijn er onlosmakelijk mee verbonden en we kunnen niet zonder. Ik maak me zorgen om de toekomst van zowel de natuur als de mensheid. De biodiversiteit neemt enorm af, soorten verdwijnen, natuurgebieden staan onder druk. Gelukkig worden wij ons er steeds meer van bewust welke rol wij hierin spelen. Ik blijf positief denken en probeer natuur en mens weer dichter bij elkaar te krijgen."

