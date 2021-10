Agnes Bakker van IVN Natuureducatie

"Als kind lag ik al plat in het gras om een beestje te bekijken." Agnes Bakker is opgegroeid met kamperen en speelde haar hele jeugd veel buiten. De verwondering voor de natuur ontstond al in haar jonge jaren. Bakker is nu senior projectleider bij IVN Natuureducatie en werkt ruim zeventien jaar voor deze organisatie. Voor ROEG! maakt ze het vrolijke en interessante ROEG! Junior.

Bakker is verantwoordelijk voor het thema Kind & Natuur bij het IVN. Bakker: "Hierbij betrekken we kinderen van nul tot en met twaalf jaar bij hun leefomgeving. Dit doen we in samenwerking met verschillende organisaties zoals bijvoorbeeld Biblionet, Kunst & Cultuur, Sport Drenthe, terreinbeherende organisaties, overheden, scholen en groene vrijwilligers. Zo willen we onder andere schoolpleinen vergroenen om een meer verrijkte leeromgeving te krijgen, de biodiversiteit te verhogen en om hittestress tegen te gaan. De leerkrachten kunnen dan de groene pleinen ook gebruiken als extra klaslokaal."

ROEG! Junior

Bakker presenteert ROEG! Junior, een vast onderdeel van het programma ROEG! speciaal voor kinderen. "Dit doe ik met erg veel plezier," vertelt ze. "Mijn drijfveer hierbij is om verwondering voor de natuur over te brengen. En dat is juist ook zo leuk met kinderen; zij hebben die verwondering automatisch en denken niet steeds in hokjes en vakjes."

Vorig jaar herfst werd er een reportage over spinnen opgenomen. "Dat was een hele leuke dag. Ik ging met een aantal kinderen op zoek naar spinnen in het Asserbos. Een kruisspin had ik in een glazen potje gedaan om te laten zien en opeens maakte hij een onverwachtse beweging! Ik ben niet bang voor spinnen, maar ik schrok toch behoorlijk," vertelt Bakker lachend.

Activisme

Bakker vindt het heerlijk om te genieten van de kleine dingen in de natuur. "Laatst liep ik een rondje in Orvelte en hoorde ik een vogelgeluid dat ik nog nooit eerder had gehoord: een raaf. Zo verwonder ik me iedere week opnieuw over de natuur. Ik vind het belangrijk om dit ook te delen met anderen."

Bakker vervolgt: "Helaas weten veel mensen weinig over de natuur. Ik merk zelf dat ik steeds strijdbaarder word om op te komen voor het belang van de natuur. Soms doe ik mee met demonstraties en sinds kort ben ik politiek actief. Gelukkig ervaren steeds meer mensen dat de natuur belangrijk voor ons is en dit hoop ik ook te vergroten."

Lees ook: