Ook Meppel akkoord met fusie Dingstede en Stad en Esch

middelbare school CSG Dingstede in Meppel (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

De gemeente Meppel gaat akkoord met de fusie van de scholen RSG Stad en Esch en CSG Dingstede tot één onderwijsstichting. Begin deze maand ging de gemeente Westerveld ook akkoord, waardoor de fusie per 1 januari voltooid is.

De scholen willen fuseren omdat Meppel een krimpregio is. Door samen te gaan kan het onderwijs op een goed niveau blijven, ook als er in de toekomst minder kinderen zijn. De scholen blijven wel apart van elkaar functioneren en blijven ook op hun bestaande locaties. De samenwerking zit op de achtergrond, zoals financiën en ICT-projecten.

Wel wordt het mogelijk dat de scholen leerkrachten of schoolvakken gaan uitwisselen. Als voor een bijzonder schoolvak zoals wiskunde D of kunst nu niet genoeg interesse is, vervalt dat vak. Door de samenwerking wordt het mogelijk voor leerlingen om dat vak op de andere school te volgen als het daar wel aangeboden wordt.

Omdat Stad en Esch, met vestigingen in Diever (Westerveld) en Meppel een openbare school is zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het voortbestaan van Stad en Esch. Daarom moeten de gemeenten instemmen met het plan. Begin deze maand ging Westerveld unaniem akkoord, datzelfde gebeurde gisteravond in Meppel.

Eerder ging ook de Raad van Toezicht van beide scholen akkoord. Directeur van de fusieschool wordt Peter de Visser. Hij is sinds 2006 directeur op Stad en Esch en sinds januari van dit jaar ook interim-bestuurder van Dingstede.

Lees ook: