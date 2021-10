Dit weekend in de Drentse natuur: 30 en 31 oktober

Kijk in de ROEG!-agenda voor meer activiteiten. Let op: bij de meeste activiteiten moet je je vooraf aanmelden.

Historische fietsexcursie

Maak zaterdagochtend een prachtige fietstocht van zo'n veertien kilometer door de boswachterij Emmen. Onderweg laat de boswachter van Staatsbosbeheer de vele zichtbare sporen uit het verleden zien zoals hunebedden en grafheuvels. Meer informatie vind je op deze website. Vergeet niet om je vooraf aan te melden.

Nacht van de Nacht

Op meerdere plekken in Drenthe worden zaterdagavond activiteiten georganiseerd om het duister te beleven. Wandel met een gids van Staatsbosbeheer over de Hondsrug en ervaar hoe je zintuigen 's nachts werken. Na de wandeling staat een kop warme chocolademelk klaar. Bezoek deze website voor meer informatie en om je vooraf aan te melden.

Stiltewandeling

Zoek de stilte van het bos op en wandel zonder te praten. Tijdens de stiltewandeling zondagochtend ervaar je dat er genoeg te horen valt in het bos. En te zien, te ruiken, te voelen. Je merkt dan ook hoe rustig of druk het in jezelf is en hoe dat gaandeweg verandert. Lees hier meer informatie en meld je van te voren aan.

Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebook-pagina Op pad in de Drentse natuur.

Lees ook: