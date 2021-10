Renovatie Korenmolen Sterrenberg in Nijeveen gestart

In Nijeveen is een begin gemaakt aan de renovatie van Korenmolen Sterrenberg. De molenkap, het deel waaraan de wieken zijn bevestigd, is verzakt. Komende week wordt de kap van de molen gehesen, zodat de draagconstructie en de kap kunnen worden hersteld.

De molen is flink versleten. De voorkant van de molenkap hangt naar beneden. Uit onderzoek blijkt dat de draagconstructie van de molenkap niet meer voldoet. Er is geen direct gevaar is voor de omgeving, maar de het wel zo snel mogelijk worden hersteld. Daarvoor worden de wieken en molenkap verwijderd. Als het nodig is wordt ook het riet vervangen.

De renovatie kost 200.000 euro. Gemeente Meppel is eigenaar van de molen en betaalt. De werkzaamheden nemen enkele maanden in beslag. Naar verwachting wordt de kap in april teruggeplaatst.

Wel pannenkoeken

De molenwinkel blijft open en de molen ook blijft werken. Ook zonder wieken kan er gemalen worden dankzij een elektromotor. Nijeveen zal niet zonder pannenkoeken komen te zitten.

Korenmolen Sterrenberg in Nijeveen is oorspronkelijk gebouwd in het Duitse Weener en dateert uit 1786. De molen was daar in het bezit van de familie Sterrenberg. Door modernisering van het maalbedrijf werd de windaandrijving overbodig en kwam de molen in verval.

Sinds 1977 in Nijeveen

In de jaren '70 werd de molen gekocht door de gemeente Nijeveen voor een symbolisch bedrag, afgebroken en verhuisd naar Nijeveen. Bij de herbouw werd de achtkant van de molen geheel gerestaureerd en op 13 januari 1977 samen met de kap op de nieuw gemetselde onderbouw geplaatst.

Uniek aan molen Sterrenberg is de zelfkruiing: een windroos achter op de kap houdt het wiekenkruis automatisch op de wind. Het gevlucht hoeft daardoor niet door de molenaar op de wind gezet te worden. Sterrenberg is nog de enige molen in Nederland met zelfkruiing en is aangemerkt als Rijksmonument.

Lees ook: