Plan TT Museum moet op hoger niveau, gemeente betaalt adviseur

Dat zijn het college van burgemeester en wethouders en het stichtingsbestuur van het TT Museum overeengekomen na overleg.

"Het college erkent de waarde die de TT heeft voor Assen, en ziet ook potentie in een TT Museum voor de stad. Maar dan wel met een museumplan van voldoende niveau." En daar mankeert het aan, vinden ze op het stadhuis.

Brandbrief

Medio augustus stuurde het boze museumbestuur een brandbrief naar de gemeente. Dat twijfelde eraan of het stadsbestuur wel echt een TT Museum in Assen wil, omdat ze nauwelijks steun vanuit het stadhuis krijgen. Ze zitten al sinds februari te wachten op duidelijkheid over subsidie voor het project. Ze vragen 300.000 euro, maar vanuit de ambtelijke organisatie kwam alleen maar kritiek.

De brandbrief bracht de zaak in beweging. Wethouder Bob Bergsma (D66) van cultuur ging met de museumstichting om tafel. Afgesproken is dat de stichting de plannen 'verder strategisch uitwerkt' en 'stappen gaat zetten op het gebied van kwaliteit en ambitie'. Het nieuwe plan moet uiterlijk voor de zomervakantie klaar zijn. Dan kijkt het college er opnieuw naar.

Compromis

Voorzitter Sandra Hoekman van het TT Museum reageert gelaten. "Ja, dit is het dan geworden. Ze spreken in elk geval de steun uit voor een TT Museum, maar nog niet met geld." De winst van de brandbrief is volgens Hoekman dat ze 'in elk geval een stapje verder zijn'.

"Dan kun je je poot als museumbestuur wel stijf houden en blijven drammen om die subsidie, maar dat heeft geen enkele nut. Als zij dan 'nee' blijven zeggen, kun je alleen de handdoek nog maar in de ring gooien en daar is niemand bij gebaat."

Welk ambitieniveau de gemeente nu precies wil zien blijft voor Hoekman nog steeds onduidelijk. "De wethouder heeft het over beleving. Ze willen weten wat je precies ziet als je in het museum rondloopt. Daar gaan we dan nu maar aan werken. Zie dit als een compromis, anders kom je niet verder."

Extern adviseur

In elk geval is Hoekman wel blij dat ze de hulp kunnen inroepen van een extern adviseur op kosten van de gemeente. "Wij hebben daar in elk geval geen geld voor. We hebben maar een paar duizend euro in kas. Dus mooi dat we op die manier ondersteuning krijgen voor een hoger plan. Ons ambitieniveau is dat het TT-waardig is, anders krijgen we ook geen steun van het TT-Circuit, en die hebben we wel nodig."

Stichting TT Museum Assen is al jaren bezig met plannen voor een museum in de stad. De plek die ze hiervoor op het oog hebben is voormalig bioscoop en discotheek Diana aan de Brinkstraat. Dat pand kunnen ze voor een schappelijke prijs huren.

800.000 euro nodig

Het museum heeft 800.000 euro nodig. Andere partijen willen het museum financieel steunen, maar alleen als ook de gemeente Assen meebetaalt. Zolang die niet over de brug komt, houden de andere financiers ook de hand op de knip.

"We zijn nu in elk geval constructief in gesprek en gaan gezamenlijk verder", zegt voorzitter Hoekman. De gemeente blijft betrokken door regelmatig met het museumbestuur om de tafel te gaan om de voortgang te bespreken.

