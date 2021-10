Koester de duisternis tijdens de Nacht van de Nacht

In de nacht van 30 oktober is de zeventiende editie van Nacht van de Nacht (Rechten: Pixabay - FotoXCapture)

Samen genieten van het donker, dat kan dit weekend. De klok gaat een uur achteruit en dat betekent dat het jaarlijkse evenement Nacht van de Nacht weer plaatsvindt. De zeventiende editie van Nacht van de Nacht is een avond om even stil te staan bij het belang van de duisternis. Vooral voor dieren zijn de donkere nachten belangrijk.

Koester de duisternis

Wanneer wij naar binnen gaan, het stil op straat is en het buiten donker wordt, dan komen de nachtdieren tevoorschijn. Meer dan vijftig procent van de dieren leeft in de nacht. De vleermuizen, uilen, egels, dassen en muizen, zij houden van de donkere nachten. Nachtdieren gaan op jacht naar voedsel en vallen door hun schutkleuren minder snel op bij hun prooi. Helaas kan te veel kunstlicht, bijvoorbeeld door lantaarnpalen, de omgeving van de dieren verstoren.

De effecten van kunstlicht op vogels

Onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar de invloed van kunstlicht op de biologische klok van de dieren. De onderzoekers hebben daarom speciale nestkastjes ontwikkeld met sensoren. In en rond Uffelte hangen tien van deze slimme nestkastjes. Met deze nestkastjes kunnen de onderzoekers meten hoe vaak de vogels in- en uitvliegen, maar ook meten ze de temperatuur en luchtvochtigheid. "Kunstlicht is een wereldwijd probleem geworden en wij willen onderzoeken wat het effect ervan is op dieren. In dit geval specifiek op vogels", legt student Nadieh Reinders uit. Volgend jaar hopen de onderzoekers tot een conclusie te komen.

Tijdens de Nacht van de Nacht wordt er aandacht besteed aan de bewustwording van het kunstlicht en de effecten daarvan. Ook kun je ook zien hoe mooi de nacht is als de lichten uit zijn. In Drenthe worden er allerlei activiteiten gehouden om te genieten van de nacht. Zo kun je naar een spooktocht in Hoogeveen, ga je op verteltocht met klankschalen in Gasteren of doe je een avondwandeling op het Reijntjesveld in Orvelte.

Lees ook: