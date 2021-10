Gemeente Emmen verwijdert dam om waterpeil Rietplas te verhogen

De gemeente Emmen gaat volgende week de dam in Veldhuizerwijk bij de Grote Rietplas in Emmen verwijderen. Door deze ingreep wordt er meer water teruggepompt in de plas tussen de wijken Rietlanden en Parc Sandur. De gemeente verwacht zo het probleem met de lage waterstand deels te verhelpen.

De Rietplas kampt al enkele jaren met een laagwaterpeil in de zomermaanden. De waterplas voedt zich vooral met regenwater. Bij het uitblijven van buien komt de bodem letterlijk snel in zicht en ontstaat er een verhoogde kans op blauwalg.

Het verwijderen van de dam in de Veldhuizerwijk moet helpen om op korte termijn de waterstand te verhogen. Dit is een sloot die ooit is aangelegd om in de bodem wegzakkend regenwater op te vangen.

"Toen we veel last kregen van slijmalgen in de Rietplas is een dam geplaatst in de Veldhuizerwijk om dit te verhelpen", vertelt woordvoerder Marianne Tiemens van de gemeente Emmen.

Een derde

Bijkomend nadeel was dat er door de dam veel water afstroomde richting de Hoogeveense Vaart. Met de verwijdering stroomt al het water weer terug naar de Rietplas. Tiemens: "Onderzoek wijst uit dat we op deze manier voor minimaal een derde bijdragen aan de oplossing."

Deze maatregel zorgt niet voor een terugkeer van de algen. Dat stelt onderzoeksbureau Witteveen en Bos, dat hier naar heeft gekeken. Hun conclusie is dat ze geen kans hebben om te groeien en te bloeien. "De Rietplas heeft nu namelijk een andere waterkwaliteit dan de periode waarin de dam geplaatst is." Desondanks houden gemeente en waterschap een oogje in het zeil.

Twee opties

Eind vorig jaar zei de gemeente twee opties te onderzoeken om het water op niveau te houden. Naast het oppompen van grondwater wordt er gekeken naar het inlaten van water via de nabijgelegen Puurwaterfabriek. De hoop was dat dit haalbaarheidsonderzoek voor afgelopen zomer zou zijn afgerond.

Volgens Tiemens is dit nog steeds niet het geval. "Het draait hier om een complex probleem. Tegenover elk voordeel staan weer een aantal nadelen. Het is realistischer dat de knoop pas in 2022 kan worden doorgehakt. Maar dat hebben we vorig jaar ook al aangegeven."