Wonen in vakantiehuizen De Tip in Norg wordt legaal

Veel bewoners hebben al lange tijd de wens om hun vakantiehuizen om te zetten naar permanente bewoning. De gemeenteraad stemde eerder dit jaar in met het zogeheten 'transformatieplan De Tip'. Daarmee kwam permanente bewoning in de Norger bossen erg dichtbij. Met de wijziging van het provinciaal en gemeentelijk beleid is de woonbestemming nu definitief mogelijk.

Niet alle bewoners maken gebruik van de wijziging. De eigenaren van vier percelen willen de recreatieve bestemming behouden. Die ruimte is er volgens de gemeente.

Nieuw bos

De Tip is nu het eerste gebied in Noordenveld waar vakantiehuizen worden omgezet naar permanente woningen. In ruil voor de woonbestemming wordt in het gebied, op een weiland ten westen van de ijsbaan, ruim een halve hectare nieuw bos aangeplant. Daaromheen komt een kruiden- en faunarijk grasland.

Met de eigenaren van de huizen zijn afspraken gemaakt over de aanpak van achterstallig onderhoud. De gemeente heeft er al voor gezorgd dat de Postmaatseweg en daarmee de begaanbaarheid van het gebied is aangepakt.

RTV Drenthe maakte eerder dit jaar, na het akkoord in de gemeenteraad van Noordenveld, een reportage over de woningen in De Tip:

