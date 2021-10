Eredivisieplannen Sudosa-Desto moeten talent in Assen houden

Sudosa-Desto staat op dit moment vierde op het een na hoogste niveau van het land: de topdivisie. "Kampioen worden is geen vereiste om naar de eredivisie te promoveren. Dat kan ook als zijinstromer", legt speelster Annelien Alons uit.

Ze was prof in België en Liechtenstein en is in 2020 via eredivisionist Zwolle bij Sudosa-Desto terechtgekomen. "Ik breng wat ervaring in deze jonge ploeg", lacht ze. Alons is ook lid van de projectgroep die Sudosa-Desto in de eredivisie moet helpen. "We zijn de steun van ondernemend Drenthe nodig."

Speelsters met potentie: Danique Hamming

"Grote club, grote jeugdopleiding, historie. Assen is een stad waar volleybal op het hoogste niveau thuishoort", vindt trainer/coach van de hoofdmacht Lesley de Jonge. Eind jaren tachtig speelde Sudosa al eens in de eredivisie. "Ik denk dat deze club gewoon heel erg goed aan opleiden heeft gedaan. De afgelopen seizoenen hebben we een à twee speelsters per jaar op het hoogste niveau afgeleverd. Als je meer wilt, moeten we nu ookde stap gaan maken om het talent hier te houden."

Een van die speelsters met potentie is Danique Hamming (20). Op haar vijftiende debuteerde ze in het eerste van Sudosa-Desto. "Ik heb gehoord dat de club bezig is met de eredivisieplannen. Ja, dat is heel vet. Sommigen zeggen dat het gaat lukken, anderen hebben het over fiftyfifty", zegt Hamming.

Het prijskaartje? "Minstens 75.000", weet De Jonge uit zijn hoofd. "Als je niet meteen wilt degraderen moet dat bedrag nog omhoog. Het zou heel goed zijn voor Assen en de provincie als hier eredivisievolleybal gespeeld gaat worden. Dan kunnen we ook clubs in de buurt, bijvoorbeeld Olhaco, gaan ondersteunen. Ik zie een versterkte volleybalpiramide erg zitten."

Aan eisen voldoen

Alons is druk met het vinden van geldschieters: "Daarnaast moeten we aan een aantal simpele eisen voldoen. De hal moet groot genoeg zijn. Dat zit hier wel goed. De basis van de organisatie staat sterk, dat viel me in mijn eerste seizoen al op."

Het groen-zwart van Sudosa-Desto in de eredivisie? Hamming gaat stralen: "Ja, dat zie ik heel erg zitten." Haar trainer besluit: "Er moet nog veel gebeuren. Maar ik zeg vaak: jump and grow your wings on the way down. Gas geven!"