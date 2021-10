Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Uurtje langer

We beginnen maar met het goede nieuws. Van zaterdag op zondag gaat de klok een uurtje achteruit, dus dat betekent: een uurtje langer slapen! Het extra uurtje kun je ook besteden bij het Buitencentrum Drents-Friese Wold. Met een gids bij Staatsbosbeheer kun je een wandeling maken door het Aekingerzand. Duisternis en stilte zijn kenmerkend voor dit uitgestrekte gebied.

Ervaar hoe je zintuigen net iets anders werken in het donker. Na afloop kun je samen nagenieten onder het genot van warme chocolademelk bij camping Wilhelminahoeve. Aanmelden moet wel even, via: www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold.

De wandeling wordt georganiseerd in het kader van de Nacht van de Nacht. Dat is een initiatief van Stichting Natuur en Milieu en de Provinciale Milieufederaties en is bedoeld om aandacht te vragen voor de schoonheid van de duisternis en de bedreiging ervan door de toenemende verlichting in Nederland.

Meer nachtelijke activiteiten

Er zijn meer activiteiten om het één uur langer durende weekend door te komen. In Dalen is de molen geopend en in Erica kun je een ritje maken in de nachttrein.

Om 21.00 uur vertrekt de nachttrein, bij het Industrieel Smalspoormuseum. Die brengt je naar de Griendtsveenplas. Daar wordt - in het donker - een wandeling van een uurtje gemaakt. Daarna brengt de trein je netjes weer terug naar het museum.

Ten slotte kun je tijdens de Nacht van de Nacht ook terecht in Dwingeloo. Bij de radiotelescoop staan sterrenkijkers opgesteld, waarmee je de sterrenhemel in kan turen. Naast het kijken naar de sterren kan je in de radiotelescoop verschillende demonstraties bekijken.

Fietsen met Weening

Als je ervoor gekozen hebt om de extra lange nacht te gebruiken om een uurtje meer te slapen, kun je jezelf zondagmorgen moe maken in Gasselte. Ex-profwielrenner Pieter Weening uit het Friese Harkema is op camping De Lente van Drenthe. In het Koerscafé is er een lezing waar hij van alles over zijn wielerloopbaan zal gaan vertellen.

Aan de hand van mooie beelden en foto's wordt zijn, maar liefst zeventienjarige profcarrière, getoond. Pieter Weening is nu veertig en was een aanvaller pur sang. Hij won er ook wel wat mee.

In de Tour de France van 2005 won hij een loodzware bergetappe. Ook won hij twee etappes in de Giro d'Italia en droeg hij enkele dagen de roze leiderstrui in deze grote

etappekoers. Maar hij won nog veel meer, zoals de Ronde van Polen en de Ronde van Noorwegen. Uiteraard schreef hij de Profronde van Surhuisterveen, in zijn achtertuin,

ook op zijn naam.

Daarna is er een mountainbikeclinic in de bossen rondom de camping en 't Nije Hemelriek. Je leert van Weening de fijne kneepjes van de mountainbikesport, een sport waarin hij ook zeer bedreven was en nog altijd is.

Al om 9.00 uur is de inloop in het Koerscafé van De Lente van Drenthe. Wie erbij wil zijn kan zich aanmelden via info@tfcgieten.nl.

Pieter Weening vlak voordat hij als eerste de finish in Gérardmer passeert (Rechten: AFP / Javier Soriano)

Drentse Dorpendag

"Gezelligheid combineren met serieuze informatie", dat is in een notendop de Drentse Dorpendag. Die wordt voor de vijfde keer georganiseer door BOKD, de organisatie die opkomt voor dorpen en dorpshuizen.

Met de meeste beperkingen van corona achter de rug én de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor de boeg is het goed om je weer te laten prikkelen: Wat pakken we weer op? Hoe houden we het leuk voor vrijwilligers? Welke plannen voor de toekomst kunnen we smeden? En hoe krijgen we zaken op de agenda bij de gemeente?

De dag bestaat uit drie rondes met verschillende activiteiten/workshops, zoals een excursie naar de ijsbaan in Ruinerwold (die transformeert naar evenemententerrein) en de Dorpen APK. Daar kun je de statuten van je vereniging laten checken door een notaris.

Jeugdtheaterdag

Ontdek hoe leuk het theater is tijdens de Jeugdtheaterdag in Hoogeveen. In theater De Tamboer zijn zondag van 13.00 tot 17.00 workshops en voorstellingen voor kinderen tot 12 jaar.

Onder meer het Drents Symfonie Orkest speelt een klein concert. Verder is er een 'een komische en interactieve poppenvoorstelling'.

Reserveren voor de workshops en voorstellingen kan via detamboer.nl.