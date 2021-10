Eis: 20 maanden cel voor Moldavische broers voor mensensmokkel

Twee broers uit Moldavië (40 en 43 jaar) moeten volgens het Openbaar Ministerie (OM) voor mensensmokkel een celstraf van twintig maanden uitzitten. De mannen werden op 7 augustus 2019 bij Ter Apel aangehouden met dertien landgenoten in hun bus. De inzittenden wilden in Nederland asiel aanvragen.

Het busje werd door de marechaussees tijdens een steekproefcontrole aan de kant gezet. Het voertuig viel op, omdat het met alarmlichten aan reed. In het busjes zaten vijftien personen, waaronder vijf kinderen en een zwangere vrouw. Er was plaats voor negen personen. De bestuurder en bijrijder, de beide broers, werden aangehouden. Hun passagiers behoorden allemaal tot de Romagemeenschap in Moldavië.

Geen stukken

Een eerdere asielaanvraag in Duitsland was mislukt. De groep hoopte deze keer in Nederland wel asiel te kunnen krijgen. De broers wisten niets van een asielaanvraag, zeiden beiden eerder in juli tegen de rechters. Beiden verschenen destijds voor hun strafzaak in Nederland, maar die zitting werd abrupt afgebroken omdat de advocaten niet over alle stukken beschikten. Beiden keerden onverrichter zake terug.

Bruiloft

Deze keer verscheen alleen de oudste broer in Groningen. De jongste was net vader geworden en wilde liever in Moldavië bij zijn vrouw en kind blijven. De oudste verdachte hield ook vandaag vol dat hij dacht dat hij deze mensen naar een bruiloft in Nederland bracht. Tijdens een paspoortcontrole bij de grens werd over de bruiloft gesproken, zei de man tegen de rechter.

'Deze zigeuners'

Volgens de officier van justitie maakten beide verdachten deel uit van een chatgroep, gericht op georganiseerd vervoer vanuit Moldavië. Uit de telefoongegevens van beide broers kwam het adres van het asielzoekerscentrum in Ter Apel naar voren, waar 'deze zigeuners' naar toe moesten worden gebracht. De 43-jarige verdachte zei dat hij slechts met zijn broer meereed. Een soort van vakantiereisje naar Nederland.

Politieman

De mannen hadden geen plannen om Nederland verder te bezichtigen. "Ik keek uit het raam en dat was voor mij voldoende", zei de man. Hij had zich ook niet bekommerd over het tekort aan zitplaatsen voor de passagiers. Opmerkelijk, vond de officier van justitie, omdat de man van beroep een politieagent is. "U had vraagtekens moeten plaatsen. U bent een politieman of niet", zei de aanklager.

Langer geduurd door corona

Volgens de Moldaviër begon de reis in een grotere bus, maar kregen zij in Roemenië pech. De hele club is toen overgestapt in een kleinere bus. De officier van justitie zag voldoende bewijs voor een veroordeling. Door de coronamaatregelen liet de inhoudelijke behandeling langer op zich wachten. Maar dit is niet van invloed op de strafeis, zei hij.

Mensensmokkel ondermijnt

De officier van justitie vond strafverzwarend dat de mannen uit winstbejag handelden en een ontkennende houding aannamen. Uit de verhoren blijkt dat de broers ieder 200 euro kregen voor de rit. "Mensensmokkel ondermijnt het maatschappelijk draagvlak voor de opvang van asielzoekers. Mensensmokkel houdt een illegaal circuit in stand, met groot persoonlijk leed tot gevolg", zei de aanklager.

De advocaten vroegen de rechter de mannen geen celstraf op te leggen, omdat zij in Moldavië dan alles kwijt zouden raken. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

