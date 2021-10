Isala stimuleert patiënten in Meppel met game om te bewegen: '90 procent van hun tijd liggen ze in bed'

Patiënten in het ziekenhuis in Meppel krijgen tijdens hun verblijf een tablet met een beweegapp erop. Het is een test van Isala om mensen die langer in het ziekenhuis liggen te motiveren te bewegen.

"Maar liefst 90 procent van hun tijd liggen patiënten in bed of zitten zij op een stoel", vertelt fysiotherapeut Marloes Kok. Ze vertelt dat iemand die een week in bed ligt, 1,4 kilo aan spiermassa verliest. Daar wil Isala wat aan doen. "Alle reden om zo veel mogelijk te blijven bewegen. Door meer te bewegen word je fitter, kun je eerder naar huis, heb je minder zorg thuis nodig en vermindert de kans op complicaties."

Beweegapps zijn overigens niet nieuw in ziekenhuizen. "Maar een app met een spelelement waarin patiënten gemotiveerd worden om te bewegen wel." En dat is dus wat deze app is: 'serious gaming' noemen ze het bij Isala.

Geen bitcoins, maar fitcoins

"Op het scherm zie je een virtuele patiënt in bed liggen. Je kunt kiezen uit een hele lijst oefeningen die je liggend, zittend of staand kunt doen", legt Kok uit. Die oefeningen worden op de app eerst voorgedaan. Daarna is het aan de patiënt zelf. Is de patiënt klaar met een oefening, krijgt die daar 'fitcoins' voor. Het gaat niet alleen om oefeningen, er zijn ook punten te verzamelen met handelingen als jezelf aankleden of haren kammen.

Met die 'fitcoins' kan de woonkamer van de virtuele patiënt worden geüpgraded. "Bijvoorbeeld een nieuwe tafel en een hippe lamp", geeft de fysiotherapeut als voorbeeld. De woonkamer staat symbool voor het eigen huis, waar de patiënt later weer naar toegaat.

De 80-jarige Herman Grimme heeft er al mee gewerkt. "Het slaat natuurlijk nergens op, toch werkt het om met je verdiende fitcoins een virtuele kamer in te mogen richten." Grimme lag drie weken in het ziekenhuis in Meppel. Hij was herstellende van een bacteriële infectie op zijn hartklep. "Voor mij werkte het goed. Ik ging ongeveer twee keer per dag een stukje fietsen op de hometrainer en als ik dan weer terugkwam in mijn kamer, pakte ik de iPad erbij. Doordat je punten krijgt als je oefeningen doet, stimuleert dat om de iPad vaker te pakken."

Wandelroute

De app moet volledig klaar zijn voor gebruik, zodra het nieuwe ziekenhuis van Isala in Meppel klaar is. Daarin is sowieso al meer aandacht voor beweging. De televisies boven de bedden keren bijvoorbeeld niet meer terug. Marloes Kok hoopt dat er dan in de app ook wandelroutes staan.

