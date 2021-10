Maike van der Duin na WK-zilver op de baan: 'Ik weet wat ik wil'

"Als ik erover nadenk, dan denk ik wel: dat is best bizar. Want ik weet eigenlijk niet wat ik anders heb gedaan dan andere jaren. Hopelijk is dit een mooi begin en volgen er meer", reageert Van der Duin.

De zilveren medaille met regenbooglint hangt aan de lamp boven de tv in de woonkamer. Samen met zeven andere medailles die ze gewonnen heeft bij EK's voor junioren en beloften. "Ik hoop dat dit een goed begin is van waar we naartoe willen werken en dat zijn de Olympische Spelen van 2024."

Scratch

Van der Duin won zilver op het onderdeel scratch. Als los onderdeel is het geen olympisch nummer, maar maakt het wel deel uit van het omnium. Dat is een combinatieklassement van vier onderdelen waarop ze ook goed uit de voeten kan. Maar de scratch is wel haar favoriete onderdeel. En het is heel overzichtelijk. Na een wedstrijd over veertig rondes, oftewel tien kilometer, wint de vrouw die als eerste over de streep komt de wedstrijd.

"Vanaf vijf rondes voor het einde moet je je echt gaan positioneren zodat je altijd klaar bent om te reageren", legt Van der Duin uit. Maar aangezien alle vrouwen in het peloton op dat moment hetzelfde willen, is het wel extra lastig. "Dan is het zaak om je plekje af te dwingen. Dat kan ik wel. Dan maakt me het niks meer uit en dan durf ik me er wel tussen te gooien."

'Brutaal groeibriljantje'

De Telegraaf sprak een dag later over een 'brutaal groeibriljantje', wat het AD betreft is ze klaar om het 'stokje van de afzwaaiende Kirsten Wild over te nemen'. Maar Van der Duin kreeg er allemaal niks van mee. "Omdat wij hier thuis geen krant hebben", zegt ze lachend. "Maar brutaal groeibriljantje vind ik wel creatief gevonden. Misschien moet ik dat artikel toch nog even lezen. Maar ik ben alleen brutaal in koers misschien. Als ik van de fiets afstap hoop ik niet dat mensen me zo zien."

'Wegcarrière zeker zo belangrijk'

Op de weg rijdt Van der Duin dit seizoen voor het Britse Drops-Le Col. Voor het eerst reed ze een volledig seizoen tussen de profs. Ze krijgt daar de vrijheid om het baanwielrennen met de weg te combineren. Maar ondanks de recente successen op de baan, blijft haar wegcarrière zeker zo belangrijk. En misschien is die zelfs nog wel wat belangrijker.

"Om 160 kilometer aan te kunnen met wind, regen en klimmetjes heb ik denk daarmee al een hele stap heb gezet. Ik vond het prachtig om in de zwaardere wedstrijden te overleven. Ik denk dat de meeste rensters hun carrière op de weg moeten opbouwen. Kirsten Wild heeft ook een heel mooie wegcarrière gehad, in combinatie met de baan. En dat is wel echt een voorbeeld voor me."

Werk

Door de zilveren WK-medaille heeft ze nu ook de A-status bij het NOC*NSF en dus een basisinkomen. Hierdoor kan ze zich volledig op de sport storten. Maar ze kiest ervoor om daarnaast ook nog te werken. Dat doet ze in Assen bij een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking.

"Als ik daar ben, heb ik afleiding en een van soort positieve energie. Het is iets heel anders. En ik heb natuurlijk contact met collega's en bewoners die me heel erg waarderen en respecteren. Ik kom daar altijd met een heel positief gevoel vandaan."

Vakantie

Al vanaf haar zevende fietst Van der Duin wedstrijden. Ze won al een karrevracht aan nationale titels op de baan, op de mountainbike en op de weg. Komende winter begint ze voor het eerst met krachttraining om nog een stap te kunnen maken. Maar nu mag ze eerst op vakantie. Want het was een lang seizoen. Buiten het wegprogramma reed ze in drie maanden tijd het EK voor beloften en het EK en WK voor senioren. Ze lijkt er geen genoeg van te krijgen.

'Ik weet wat ik wil en wat ik niet mis'

"Toen ik nieuweling was van een jaar of veertien of vijftien oud, toen wilde ik 'de andere kant' van het leven wel even bekijken. Maar Ik ben erachter gekomen: dit is het niet. Ik weet nu wat ik niet mis en ik weet ook heel goed wat ik wil. Dat is naar de Olympische Spelen van 2024 en gaan fietsen voor een van de beste wielerploegen op de weg", besluit Van der Duin.