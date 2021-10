Qbuzz gaat aangifte doen na geweldsincident met chauffeur pendelbus Emmen

FNV Streekvervoer zei eerder vandaag dat de chauffeur aangifte van mishandeling zou willen doen. Maar volgens Qbuzz heeft de chauffeur het woord 'mishandeling' niet in de mond genomen. "De chauffeur zegt niet te hebben gesproken met de FNV. Wat de chauffeur ons vertelt is dat hij een boa te hulp wilde schieten die aan de kant werd geduwd bij de bus. Hij werd van achteren op de grond getrokken aan zijn capuchon. Toen hij weer wilde opstaan is een schermutseling ontstaan", zegt Van der Mark.

Schrammen en pijn

De pendelbus is daarna met de groep, onder wie de belager, onder begeleiding van de politie, naar Ter Apel gereden. Daarna heeft de chauffeur zijn dienst vervroegd beëindigd, aldus Qbuzz.

De chauffeur is volgens het vervoersbedrijf geschrokken van het incident. "Hij is zwaar onder de indruk van wat er is gebeurd. Naar omstandigheden gaat het goed met hem. Hij heeft nog schrammen en pijn, maar is niet naar de dokter geweest."

Qbuzz is vooralsnog niet voornemens de beveiliging op te schalen bij de pendelbus van Emmen naar het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel. "Die maatregelen zijn er al. We gaan eerst goed onderzoeken wat er nu precies is gebeurd en of we iets anders hadden kunnen doen", aldus Van der Mark.

Belager geïdentificeerd?

Volgens Qbuzz zou de politie al ter plekke zijn geweest op het station in Emmen vanwege een ruzie. Die zou zich hebben verplaatst naar de bus, waar de situatie is geëscaleerd. De politie zou iemand hebben geïdentificeerd naar aanleiding van het incident. Maar de politie kon dit vanavond nog niet bevestigen.

De bus en de chauffeur zijn overigens niet van Qbuzz zelf; het gaat om een pendelbus in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Qbuzz doet de communicatie hierover.

