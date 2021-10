Watertegel moet inwoners Assen bewust maken van maatregelen tegen wateroverlast

Met de stoeptegel wil de gemeente ook meer aandacht vragen voor de inrichting van de omgeving. "We moeten onze leefomgeving zo inrichten dat het bestendig is tegen extreme buien of hitte. Ook inwoners kunnen hieraan een bijdrage leveren door hun tuin te vergroenen of regenwater op te vangen", zegt de wethouder. De gemeente heeft een subsidieregeling in het leven geroepen voor inwoners die een regenton of een groen dak willen.

Voorbereiden

De gemeente heeft laten berekenen welke plekken in Assen kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Het gaat bijvoorbeeld om lage delen van woonwijken en om grote stroombanen over de weg waar veel water langs stroomt.

Op een aantal plekken is de stoep of berm verlaagd, zodat het water over de stoep of de berm naar een vijver kan stromen. Maar er zijn ook grotere maatregelen getroffen. Zo is er een nieuwe sloot gegraven om water op te vangen.