De Staat van Drenthe over de energierekening: zien we nog lichtpuntjes?

Oorzaken

De gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid, waardoor we afhankelijker worden van gas uit het buitenland, zoals Rusland. In Nederland hebben we beperkte reserves vanwege het hoge gasverbruik tijdens de strenge winter vorig jaar en het kwakkelende voorjaar. Daarnaast draait de economie weer volop nu de meeste coronamaatregelen verdwenen zijn.

In het tv-programma De Staat van Drenthe bespreken verschillende tafelgasten de gevolgen van de energiecrisis.

Paulien van der Weide woont in een tochtig huis

Torenhoge stookkosten

Paulien van der Weide uit Hoogeveen woont in een tochtige sociale huurwoning. Zij stookt voor de vogeltjes en vreest voor de energierekening. "Boven op zolder kijk je op sommige plekken door het dak naar buiten. Daarnaast heb ik een oude cv-ketel en moet ik tijdens het douchen de thermostaatkraan voluit open zetten, anders wordt het water niet warm genoeg."

Van der Weide woont samen met haar zoontje in een tussenwoning. "Maar ik heb dezelfde stookkosten van een gezin van vier in een vrijstaande woning."

Ben Woldring van Gaslicht.com verwacht dat de energierekening duizend euro duurder wordt

Energiebelasting verdubbeld

Ben Woldring is de oprichter van energievergelijkingssite Gaslicht.com. Hij praat in De Staat van Drenthe over de gevolgen van de hoge energieprijzen en de financiële compensatie van het kabinet. Hij denkt dat de kosten voor mensen met een variabel energiecontract zullen oplopen. "Die mensen moeten rekening houden met een verhoging van 800 tot 900 euro."

Het kabinet komt met een compensatie van 400 euro per huishouden. Woldring laat cijfers zien waaruit blijkt dat de energiebelasting van een gemiddeld huishouden de afgelopen tien jaar verdubbeld is. "De energiebelasting op stroom wordt teruggedraaid, maar die op gas blijft even hoog. Veel mensen hebben er meer aan dat de belasting op gas naar beneden gaat."

Daarnaast hekelt Woldring het beleid dat Nederland hanteert. "We zijn te afhankelijk van buitenlands gas. Nederland heeft geen overeenkomst met andere landen dat slinkende gasvoorraden worden aangevuld. Landen om ons heen hebben daar wél afspraken over gemaakt met bijvoorbeeld Rusland en Noorwegen. Dat is schokkend."

Eddy Veenstra van netbeheerder Rendo wil inzetten op het vervoer van groen gas- en groene waterstof

Geen goed doordacht plan

Eddy Veenstra is directeur bij netwerkbeheerder Rendo. Zij voorzien huishoudens en bedrijven in Drenthe en Overijssel van gas, elektriciteit en glasvezel. Rendo zet zich in voor duurzaamheid en de energietransitie. Veenstra: "We zitten in een traject dat onomkeerbaar is. We moeten naar het gebruik van duurzame energie, denk aan groen gas en groene waterstof."

Maar Veenstra vindt wel dat het kabinet te snel wil zonder dat er een doordacht plan aan ten grondslag ligt. "Misschien hadden we langer door moeten gaan met het Groninger gas. We constateren nu dat we te weinig gas hebben opgeslagen en we kunnen de opgewekte elektriciteit van zonnepanelen niet kwijt op het net. En dan zijn we nog maar een paar jaar bezig."

Jelte Sikkema van het Drents Energieloket helpt huizenbezitters met het verduurzamen van de woning

Eyeopener

Jelte Sikkema is adviseur bij het Drents Energieloket. Het samenwerkingsverband voorziet huiseigenaren in Drenthe van onafhankelijk advies om energie te besparen of om duurzame energie op te wekken in hun bestaande woning. "Wij hebben het razend druk. Deze hoge energieprijzen zorgen ervoor dat de ogen van huiseigenaren geopend worden. Men wil aan de slag met isolatie."

Wat kan je zelf doen om de energierekening laag te houden? Verslaggever Jeanine Hofsteenge zoekt het uit.